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Наслідки нічної атаки дронами в Печерському районі Києва: фоторепортаж

30 травня 2023 18:17
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Атака Києва 30 травня. Фоторепортаж з місця падіння уламків дрона на Печерську
Внаслідок падіння уламків дрона згоріли машини во дворі жітлового будинку на вулиці Бастіонній. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 30 травня, Росія завдала чергової атаки по Україні. Зокрема, сьогоднішні обстріли Києва ворог здійснив безпілотниками типу Shahed. Напад був масований, з різних напрямків. Повітряна тривога тривала майже 3 години.

Видання Новини.LIVE приготувало фоторепортаж наслідків російської атаки в Печерському районі столиці. 

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Наслідки російської атаки в Печерському районі Києва

Наслідки атаки дроними Київ 30 травня Бастионна
Згорілі автівки на вулиці Бастіонній. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки дроними Київ 30 травня Бастионна
Воронка від вибуху біля будинку.  Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки дроними Київ 30 травня Бастионна
Згорілі автівки на вулиці Бастіонній. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки дроними Київ 30 травня Бастионна
Згорілі автівки на вулиці Бастіонній. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки дроними Київ 30 травня Бастионна
Наслідки падіння уламків дрона на Печерську. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки дроними Київ 30 травня Бастионна
Наслідки падіння уламків дрона на Печерську. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки дроними Київ 30 травня Бастионна
Наслідки падіння уламків дрона на Печерську. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки дроними Київ 30 травня Бастионна
На місці працюють комунальники. Фото: Новини.LIVE
Наслідки атаки дроними Київ 30 травня Бастионна
Жінка біля згорілого автомобіля. Наслідки падіння уламків дрона на Печерську. Фото: Новини.LIVE

Зазначається, що в небі над Києвом знищили 20 "шахедів". Найбільше руйнувань зазнав саме Голосіївський район столиці. Понад 20 будинків пошкоджено, а найбільшого руйнування отримала багатоповерхівка.

Додамо, міська влада Києва вже оцінює збитки, які завдала Росія внаслідок останнього нічного обстрілу 30 травня. Жителям пошкоджених будинків не доведеться платити та хвилюватись за ремонт.

 

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