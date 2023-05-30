Атака Києва 30 травня. Фоторепортаж з місця падіння уламків дрона на Печерську

Наслідки нічної атаки дронами в Печерському районі Києва: фоторепортаж
Сьогодні, 30 травня, Росія завдала чергової атаки по Україні. Зокрема, сьогоднішні обстріли Києва ворог здійснив безпілотниками типу Shahed. Напад був масований, з різних напрямків. Повітряна тривога тривала майже 3 години.
Видання Новини.LIVE приготувало фоторепортаж наслідків російської атаки в Печерському районі столиці.
Наслідки російської атаки в Печерському районі Києва
Зазначається, що в небі над Києвом знищили 20 "шахедів". Найбільше руйнувань зазнав саме Голосіївський район столиці. Понад 20 будинків пошкоджено, а найбільшого руйнування отримала багатоповерхівка.
Додамо, міська влада Києва вже оцінює збитки, які завдала Росія внаслідок останнього нічного обстрілу 30 травня. Жителям пошкоджених будинків не доведеться платити та хвилюватись за ремонт.