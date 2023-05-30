Атака Києва 30 травня. Фоторепортаж з місця падіння уламків дрона на Печерську

Внаслідок падіння уламків дрона згоріли машини во дворі жітлового будинку на вулиці Бастіонній. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 30 травня, Росія завдала чергової атаки по Україні. Зокрема, сьогоднішні обстріли Києва ворог здійснив безпілотниками типу Shahed. Напад був масований, з різних напрямків. Повітряна тривога тривала майже 3 години.

Видання Новини.LIVE приготувало фоторепортаж наслідків російської атаки в Печерському районі столиці.

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Наслідки російської атаки в Печерському районі Києва

Згорілі автівки на вулиці Бастіонній. Фото: Новини.LIVE

Воронка від вибуху біля будинку. Фото: Новини.LIVE

Згорілі автівки на вулиці Бастіонній. Фото: Новини.LIVE

Згорілі автівки на вулиці Бастіонній. Фото: Новини.LIVE

Наслідки падіння уламків дрона на Печерську. Фото: Новини.LIVE

Наслідки падіння уламків дрона на Печерську. Фото: Новини.LIVE

Наслідки падіння уламків дрона на Печерську. Фото: Новини.LIVE

На місці працюють комунальники. Фото: Новини.LIVE

Жінка біля згорілого автомобіля. Наслідки падіння уламків дрона на Печерську. Фото: Новини.LIVE

Зазначається, що в небі над Києвом знищили 20 "шахедів". Найбільше руйнувань зазнав саме Голосіївський район столиці. Понад 20 будинків пошкоджено, а найбільшого руйнування отримала багатоповерхівка.

Додамо, міська влада Києва вже оцінює збитки, які завдала Росія внаслідок останнього нічного обстрілу 30 травня. Жителям пошкоджених будинків не доведеться платити та хвилюватись за ремонт.