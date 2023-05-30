Атака Киева 30 мая. Фоторепортаж с места падения обломков дрона на Печерске

Последствия ночной атаки дронами в Печерском районе Киева: фоторепортаж
Сегодня, 30 мая, Россия нанесла очередную атаку по Украине. В частности, сегодняшние обстрелы Киева враг совершил беспилотниками типа Shahed. Нападение было массированным, по разным направлениям. Воздушная тревога продолжалась около 3 часов.
Издание Новини.LIVE приготовило фоторепортаж последствий российской атаки в Печерском районе столицы.
Последствия российской атаки в Печерском районе Киева
В небе над Киевом уничтожили 20 "шахедов". Больше разрушений потерпел именно Голосеевский район столицы. Более 20 домов повреждены, а наибольшее разрушение получила многоэтажка.
Добавим, городские власти Киева уже оценивают ущерб, нанесенный Россией в результате последнего ночного обстрела 30 мая. Жителям поврежденных домов не придется платить и беспокоиться за ремонт.