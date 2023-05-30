Атака Киева 30 мая. Фоторепортаж с места падения обломков дрона на Печерске

В результате падения обломков дрона сгорели машины во дворе жилого дома на улице Бастионной. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 30 мая, Россия нанесла очередную атаку по Украине. В частности, сегодняшние обстрелы Киева враг совершил беспилотниками типа Shahed. Нападение было массированным, по разным направлениям. Воздушная тревога продолжалась около 3 часов.

Издание Новини.LIVE приготовило фоторепортаж последствий российской атаки в Печерском районе столицы.

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Последствия российской атаки в Печерском районе Киева

Сгоревшие автомобили на улице Бастионной. Фото: Новини.LIVE

Воронка от взрыва возле дома. Фото: Новини.LIVE

Сгоревшие автомобили на улице Бастионной. Фото: Новини.LIVE

Сгоревшие автомобили на улице Бастионной. Фото: Новини.LIVE

Последствия падения обломков дрона в Печерске. Фото: Новини.LIVE

Последствия падения обломков дрона в Печерске. Фото: Новини.LIVE

Последствия падения обломков дрона в Печерске. Фото: Новини.LIVE

На месте работают коммунальщики. Фото: Новини.LIVE

Женщина возле сгоревшего автомобиля. Последствия падения обломков дрона в Печерске. Фото: Новини.LIVE

В небе над Киевом уничтожили 20 "шахедов". Больше разрушений потерпел именно Голосеевский район столицы. Более 20 домов повреждены, а наибольшее разрушение получила многоэтажка.

Добавим, городские власти Киева уже оценивают ущерб, нанесенный Россией в результате последнего ночного обстрела 30 мая. Жителям поврежденных домов не придется платить и беспокоиться за ремонт.