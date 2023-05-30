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Знищено 20 безпілотників, є травмовані і загиблі, — очільник КМВА

30 травня 2023 05:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Наслідки нічної атаки на Київ
Пожежа в багатоповерховому будинку Голосіївського району. Фото: КМВА
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогоднішню атаку на Київ ворог здійснив виключно безпілотниками типу "Shahed". Напад був масований, з різних напрямків, у кілька хвиль. Повітряна тривога тривала майже 3 години. 

Про це повідомив очільник КМВА Сергій Попко в Telegram.

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"За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 20 безпілотників р*шистів. (Остаточні дані — у звітах Генштабу і Повітряних Сил)", — йдеться в повідомленні.

Попко зазначив, що за попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва. 

У Голосіївському — внаслідок падіння уламків на багатоповерховий житловий будинок виникла пожежа на останніх двох поверхах. Евакуйовано понад 20 жителів. Попередньо, одна людина загинула, три травмовано. Ймовірно, зруйновано перекриття між поверхами, екстрені служби ведуть пошукові роботи щодо людей під можливими завалами.

У Печерському районі уламками пошкодило автомобілі.

Пошкоджене вікно автомобіля уламком збитого БПЛА. Фото: КМВА
Пошкоджене вікно автомобіля уламком збитого БПЛА. Фото: КМВА

Зазначається що в Дарницькому районі внаслідок падіння уламків загорівся приватний будинок. Також пошкоджено припарковані автомобілі.

У Дніпровському — уламки, що палали, впали на зелену зону. У Подільському — на нежитлову забудову. У Святошинському районі уламки впали на територію одного з підприємств.

"На усіх місцях працюють відповідні екстрені служби. Дані оперативного зведення щодо потерпілих та руйнувань оновлюються й уточнюються постійно, орієнтуйтеся на інформацію наших підсумкових звітів", — додав Попко.

Нагадаємо, що в Києві в Дарницькому районі виявили падіння уламків від збитого БПЛА. Наразі на місце подій прямують екстрені служби. Також зафіксували уламки в Печерському та Голосіївському районах.

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