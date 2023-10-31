Наслідки нічної атаки ворога по Миргородському району
31 жовтня 2023 06:40
Рятувальники Полтавської області. Фото: ГУ ДСНС Полтавської області
Ворог не припиняє закидати країну ракетами. Потужні вибухи пролунали після опівночі 31 жовтня, у Миргороді. Повітряна тривога була оголошена в регіоні. Відомо, що ця ворожа атака не додала Україні руйнувань та жертв.
Про це повідомили у Полтавській ОВА.
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За повідомленням керівника Полтавської ОВА Філіпа Проніна, цєї ночі без постраждалих.
"Пошкодження цивільної чи критичної інфраструктури не зафіксовано", — написав Пронін.
Нагадаємо, цієї ночі окрім ракет, ворог вирішив запускати по Україні безпілотники. Так, у Миколаївській області о 01.30 дуже гучно. Чути, як працює українська ППО. Трохи раніше вибухи було чути у Полтавській області.
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