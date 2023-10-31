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Наслідки нічної атаки ворога по Миргородському району

31 жовтня 2023 06:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Наслідки нічної атаки ворога по Миргородському району
Рятувальники Полтавської області. Фото: ГУ ДСНС Полтавської області
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ворог не припиняє закидати країну ракетами. Потужні вибухи пролунали після опівночі 31 жовтня, у Миргороді. Повітряна тривога була оголошена в регіоні.  Відомо, що ця ворожа атака не додала Україні руйнувань та жертв.

Про це повідомили у Полтавській ОВА.

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За повідомленням керівника Полтавської ОВА  Філіпа Проніна, цєї ночі без постраждалих.

"Пошкодження цивільної чи критичної інфраструктури не зафіксовано", — написав Пронін.

Повідомлення Полтавської ОВА
Повідомлення Полтавської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, цієї ночі окрім ракет, ворог вирішив запускати по Україні безпілотники. Так, у Миколаївській області о 01.30 дуже гучно. Чути, як працює українська ППО. Трохи раніше вибухи було чути у Полтавській області. 

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