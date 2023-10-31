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Последствия ночной атаки врага по Миргородскому району

31 октября 2023 06:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Последствия ночной атаки врага по Миргородскому району
Спасатели Полтавской области. Фото: ГУ ГСЧС Полтавской области
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Враг не перестает забрасывать страну ракетами. Мощные взрывы прогремели после полуночи 31 октября, в Миргороде. Воздушная тревога была объявлена в регионе. Известно, что эта вражеская атака не придала Украине разрушений и жертв.

Об этом сообщили в Полтавской ОВА.

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По сообщению руководителя Полтавской ОВА Филиппа Пронина, этой ночью без пострадавших.

"Повреждение гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано", — написал Пронин.

Сообщение Полтавской ОВА
Сообщения Полтавской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, этой ночью, кроме ракет, враг решил запускать по Украине беспилотники. Так, в Николаевской области в 01.30 очень громко. Слышно, как работает украинская ПВО. Чуть раньше взрывы были слышны в Полтавской области.

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