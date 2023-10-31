Последствия ночной атаки врага по Миргородскому району
Враг не перестает забрасывать страну ракетами. Мощные взрывы прогремели после полуночи 31 октября, в Миргороде. Воздушная тревога была объявлена в регионе. Известно, что эта вражеская атака не придала Украине разрушений и жертв.
Об этом сообщили в Полтавской ОВА.
Последствия атаки противника на Полтавскую область 31 октября
По сообщению руководителя Полтавской ОВА Филиппа Пронина, этой ночью без пострадавших.
"Повреждение гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано", — написал Пронин.
Напомним, этой ночью, кроме ракет, враг решил запускать по Украине беспилотники. Так, в Николаевской области в 01.30 очень громко. Слышно, как работает украинская ПВО. Чуть раньше взрывы были слышны в Полтавской области.
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