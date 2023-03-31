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Наслідки обстрілів передмістя Запоріжжя: Єрмак опублікував відео

31 березня 2023 11:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни завдали удару по селах на правобережжі Дніпра
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська сьогодні, 31 березня, зранку обстріляли кілька сіл під Запоріжжям. Постраждали житлові будинки та місцева ферма.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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Деталі російського обстрілу

Російські окупанти обстріляли передмістя Запоріжжя на правому березі Дніпра.

Постраждали села Розумівка та Нижня Хортиця.

У Розумівці зафіксовані пошкодження приватних житлових будинків. У Нижній Хортиці відомо про влучання на території місцевої ферми.

На щастя, обійшлося без постраждалих. 

Як виглядають місця влучань

Були опубліковані фото та відео з місця влучань російських ракет.

На знімках та відеокадрах можна помітити руйнування інфраструктури та вирви від влучання.

Нагадаємо, раніше Запорізька обласна військова адміністрація повідомила, що російські загарбники вранці 31 березня завдали по місту Запоріжжю та передмісті ударів з реактивних систем залпового вогню. 

Додамо, що 22 березня у Запоріжжі російські ракети влучили у багатоповерхівку в районі Прибережної автомагістралі. Тоді від наслідків обстрілу у лікарні померла одна людина.

Фото: Telegram Єрмака

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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