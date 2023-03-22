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Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю: як виглядає обстріляна багатоповерхівка

22 березня 2023 12:56
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Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: REUTERS/Sergiy Chalyi
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Запоріжжі російські ракети влучила у багатоповерхівку в районі Прибережної автомагістралі. Одна з ракет не розірвалася і застрягла у даху житлового будинку.

Про це повідомило "Суспільне Запоріжжя".

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Удар по багатоповерхівці

Під час сьогоднішнього обстрілу Запоріжжя одна з російських ракет влучила у багатоповерхівку у лівобережній частині міста.

За інформацією патрульної поліції, обмежений рух автотранспорту по вулиці Запорізькій на ділянці від вулиці Шкільної до Прибережної автомагістралі.

Ракетний удар по Запоріжжю

Ракетний удар по Запоріжжю, наслідки

Наслідки ракетного удару по Запоріжжю

Наслідки ракетного удару

В мережі з’явилися фото- та відеодокази чергового російського злочину.

Читачі Telegram-каналу "Запоріжжя.Інфо" повідомили, що на даху однієї із багатоповерхівок стирчить ракета, яка не розірвалася.

Нагадаємо, що сьогодні російські війська вкотре обстріляли Запоріжжя. Інформації про постраждалих внаслідок удару поки що немає.

Додамо, що у ніч з 17 на 18 березня російські загарбники завдали ракетного удару по житловому комплексу на північному заході Запоріжжя, у правобережній його частині.

Був зруйнований ресторан у житловому комплексі.

Фото: "Суспільне"

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