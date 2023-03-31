Последствия обстрелов пригорода Запорожья: Ермак опубликовал видео

Россияне нанесли удар по селам на правобережье Днепра

Российские оккупационные войска сегодня, 31 марта, утром обстреляли несколько деревень под Запорожьем. Пострадали жилые дома и местная ферма.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Детали российского обстрела

Российские оккупанты обстреляли пригород Запорожья на правом берегу Днепра.

Пострадали села Разумовка и Нижняя Хортица.

В Умовке зафиксированы повреждения частных жилых домов. В Нижней Хортице известно о попадании на территории местной фермы.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Как выглядят места попаданий

Были опубликованы фотографии и видео с места попаданий российских ракет.

На снимках и видеокадрах можно увидеть разрушение инфраструктуры и воронки от попадания.

Напомним, ранее Запорожская областная военная администрация сообщила, что российские захватчики утром 31 марта нанесли по городу Запорожью и пригороду удары по реактивным системам залпового огня.

Добавим, что 22 марта в Запорожье российские ракеты попали в многоэтажку в районе Прибрежной автомагистрали. Тогда от последствий обстрела в больнице скончался один человек.

Фото: Telegram Ермака