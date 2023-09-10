МЗС Румунії викликало повіреного РФ на розмову

Падіння російського БпЛА у Румунії. Фото: Олег Ніколенко

МЗС Румунії викликало тимчасового повіреного у справах Росії через виявлені на своїй території уламки дронів. Країна-член НАТО розпочала дипломатичний тиск на агресора.

Про це повідомляє видавництво Reuters.

Читайте також:

У повідомленні МЗС йдеться, що повірений у справах посольства Російської Федерації в Бухаресті був терміново викликаний у суботу до Міністерства закордонних справ на рівні державного секретаря.

"Державний секретар з питань стратегічних справ Юліан Фота передав протест з боку Румунії через порушення повітряного простору Румунії після виявлення на (нашій) території, біля кордону з Україною, деяких фрагментів безпілотників, схожих на ті, що використовуються російськими силами в агресії проти України", — зазначають у міністерстві закордонних справ.

У румунському МЗС наголошують, що напади на українське Придунав'я на Одещині збільшили ризики безпеки для НАТО, члени якого мають взаємне обов'язкове оборонне зобов'язання.

Реакція НАТО

Генсек альянсу Єнс Столтенберг заявив, що російські удари біля кордону "дестабілізують" навіть якщо немає підозр на те, що Росія намагалася бомбардувати Румунію, яка є членом НАТО.

За його словами, з липня Росія постійно б'є по українських портах, зокрема й дунайських, щоб позбавити країну експорту зерна.

Нагадаємо, в недавньому інциденті на території Румунії російський БпЛА зазнав аварії, внаслідок чого місцева рослинність значно постраждала від вогню. Журналісти показали місце падіння російського дрону у Румунії.