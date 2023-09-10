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Последствия падения дронов: МИД Румынии вызвал поверенного РФ в разговор

10 сентября 2023 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
МИД Румынии вызвал поверенного РФ на разговор
Падение русского БпЛА в Румынии. Фото: Олег Николенко
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах России из-за обнаруженных на своей территории обломков дронов. Страна-член НАТО начала дипломатическое давление на агрессора.

Об этом сообщает издательство Reuters.

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В сообщении МИД говорится, что поверенный по делам посольства Российской Федерации в Бухаресте был срочно вызван в субботу в Министерство иностранных дел на уровне государственного секретаря.

"Государственный секретарь по вопросам стратегических дел Юлиан Фото передал протест со стороны Румынии из-за нарушения воздушного пространства Румынии после обнаружения на (нашей) территории, у границы с Украиной, некоторых фрагментов беспилотников, похожих на используемые российскими силами в агрессии против Украины", — отмечают в министерстве иностранных дел.

В румынском МИД отмечают, что нападения на украинское Придунавье в Одесской области увеличили риски безопасности для НАТО, члены которого имеют взаимное обязательное оборонное обязательство.

Реакция НАТО

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что российские удары у границы "дестабилизируют" даже если нет подозрений на то, что Россия пыталась бомбить Румынию, являющуюся членом НАТО.

По его словам, с июля Россия постоянно бьет по украинским портам, в том числе и дунайским, чтобы лишить страну экспорта зерна.

Напомним, в недавнем инциденте на территории Румынии российский БпЛА потерпел крушение, в результате чего местная растительность значительно пострадала от огня. Журналисты показали место падения русского дрона в Румынии.

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