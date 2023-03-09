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Наслідки ракетного удару по Києву 9 березня: фото

9 березня 2023 11:30
оновлено: 12:40
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор
Ракетна атака 9 березня по Києву. Фото
Уламки ракети пошкодили автомобілі во дворі житлового будинку
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор

Сьогодні, 9 березня, російські окупаційні війська завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, низка вибухів пролунала у Києві.

Фото з місця подій оприлюднило інформаційне агентство Reuters.

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Ракетна атака по Києву

За інформацією мера столиці Віталія Кличка, вибухи сталися у Голосіївському районі столиці. 

Окрім того, пролунав вибух і у Святошинському районі Києва. Біля одного з будинків горіли автівки. Медики госпіталізували двох постраждалих зі Святошинського району столиці. Наразі по допомогу звернулися троє людей.

В житловому кварталі уламки збитої ракети впали на стоянки біля будинків. Кілька автівок загорілися, пожежу ліквідували рятувальники. Двох людей госпіталізували, смертей внаслідок ворожої атаки на Київ немає. 

У сусідніх будівлях вибиті вікна, щонайменше два десятки автівок побиті — вилетіло скло, уламки пробили метал. Наразі збираються власники автомобілів і разом з правоохоронцями складають акти про пошкодження. 

Територію огородили. Пропускають лише деяких мешканців будинків при пред’явленні документу. Також працюють військові, які оглядають територію. 

Також, за словами Кличка, після ракетного удару по столиці довелося застосувати екстрені відключення електроенергії. Це, у свою чергу, спричинило відключення опалення у частині районів Києва.

Школи Київської області переведені на дистанційний формат навчання. Такі рекомендації ухвалені Департаментом освіти і науки Київської обласної військової адміністрації.

Ракетний удар по Києву 9 березня
Ранок 9 березня в Києві. Фото: REUTERS/Anna Voitenko
Ракетний удар по Києву 9 березня
Повітряна тривога в Києві тривала майже сім годин. Фото: REUTERS/Alina Yarysh
Ракетний удар по Києву 9 березня
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Ракетний удар по Києву 9 березня
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Ракетний удар по Києву 9 березня
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Ракетний удар по Києву 9 березня
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
ракетний удар
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Ракетний удар по Києву 9 березня
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Ракетний удар по Києву 9 березня
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Ракетний удар по Києву 9 березня
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Ракетний удар по Києву 9 березня
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Ракетний удар по Києву 9 березня
Фото: Новини.LIVE
Ракетний удар по Києву 9 березня
Фото: Новини.LIVE
Ракетний удар по Києву 9 березня
Фото: Новини.LIVE
Ракетний удар по Києву 9 березня
Фото: Новини.LIVE
Ракетний удар по Києву 9 березня
Фото: Новини.LIVE
Ракетний удар по Києву 9 березня
Фото: Новини.LIVE
Ракетний удар по Києву 9 березня
Фото: Новини.LIVE

 

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