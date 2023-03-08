Росіяни масово обстріляли Дніпропетровщину, є поранені

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Упродовж дня, 8 березня, окупанти тричі обстріляли Нікопольщину, Дніпропетровської області. Поранено шість мирних жителів, серед них — двоє дітей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Обстріли Дніпропетровщини

"Важкий день для Нікопольщини. Через ворожі обстріли поранено 6 мирних жителів. Серед них — двоє дітей. Загалом за день ворог тричі обстріляв Нікопольщину", — розповів Лукашук.

За його словами, ворог з артилерії "гатив" по Марганецькій громаді. "Градами" окупанти стріляли по Червоногригорівській ОТГ. На місці працюють рятувальники.

Як повідомляється, надвечір окупанти завдали удару по Нікополю. Поранення отримали троє дорослих жінок, чоловік, дівчинка 2011 року народження доставлена до лікарні із пошкодженням руки. 10-річний хлопчик отримав осколкові поранення та контузію.

Наслідки руйнувань

Через артилерійський обстріл у Нікополі виникла пожежа у житловому будинку. Пошкоджено 24 приватних будинки, сім господарчих споруд, 20 сонячних панелей, два газопроводи та чотири лінії електропередачі.

Лікарі надають необхідну медичну допомогу постраждалим. Спецслужби працюють на місцях влучань.

Нагадаємо, 4 березня окупанти цілий день обстрілювали Дніпропетровщину, вбито двох людей. Лише за добу загарбники обстрілами пошкодили 11 приватних та один багатоквартирний будинок в області.

Додамо, напередодні у Сумській ОВА заявили, що в області рекордно зросла кількість обстрілів. Влада пов'язує це з подіями у Брянській області.

Фото: Микола Лукашук/ Telegram