Ракетная атака 9 марта по Киеву. Фото

Последствия ракетного удара по Киеву 9 марта: фото
Сегодня, 9 марта, российские оккупационные войска нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В частности, ряд взрывов произошел в Киеве.
Фото с места событий обнародовало информационное агентство Reuters.
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Ракетная атака по Киеву
По информации мэра столицы Виталия Кличко, взрывы произошли в Голосеевском районе столицы.
Кроме того, раздался взрыв и в Святошинском районе Киева. Возле одного из домов горели автомобили. Медики госпитализировали двух пострадавших из Святошинского района столицы. Сейчас за помощью обратились три человека.
В жилом квартале обломки сбитой ракеты упали на стоянки около домов. Несколько автомобилей загорелись, пожар ликвидировали спасатели. Двух человек госпитализировали, смертей в результате вражеской атаки на Киев нет.
В соседних зданиях выбиты окна, по меньшей мере, два десятка автомобилей избиты — вылетело стекло, обломки пробили металл. В настоящее время собираются владельцы автомобилей и вместе с правоохранителями составляют акты о повреждениях.
Территорию огородили. Пропускают только некоторых жильцов домов по предъявлении документа. Также работают военные, осматривающие территорию.
Также, по словам Кличко, после ракетного удара по столице пришлось применить экстренные отключения электроэнергии. Это, в свою очередь, привело к отключению отопления в части районов Киева.
Школы Киевской области переведены на дистанционный формат обучения. Такие рекомендации были приняты Департаментом образования и науки Киевской областной военной администрации.