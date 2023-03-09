Ракетная атака 9 марта по Киеву. Фото

Обломки ракеты повредили автомобили во дворе жилого дома

Сегодня, 9 марта, российские оккупационные войска нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В частности, ряд взрывов произошел в Киеве.

Фото с места событий обнародовало информационное агентство Reuters.

Ракетная атака по Киеву

По информации мэра столицы Виталия Кличко, взрывы произошли в Голосеевском районе столицы.

Кроме того, раздался взрыв и в Святошинском районе Киева. Возле одного из домов горели автомобили. Медики госпитализировали двух пострадавших из Святошинского района столицы. Сейчас за помощью обратились три человека.

В жилом квартале обломки сбитой ракеты упали на стоянки около домов. Несколько автомобилей загорелись, пожар ликвидировали спасатели. Двух человек госпитализировали, смертей в результате вражеской атаки на Киев нет.

В соседних зданиях выбиты окна, по меньшей мере, два десятка автомобилей избиты — вылетело стекло, обломки пробили металл. В настоящее время собираются владельцы автомобилей и вместе с правоохранителями составляют акты о повреждениях.

Территорию огородили. Пропускают только некоторых жильцов домов по предъявлении документа. Также работают военные, осматривающие территорию.

Также, по словам Кличко, после ракетного удара по столице пришлось применить экстренные отключения электроэнергии. Это, в свою очередь, привело к отключению отопления в части районов Киева.

Школы Киевской области переведены на дистанционный формат обучения. Такие рекомендации были приняты Департаментом образования и науки Киевской областной военной администрации.

Утро 9 марта в Киеве. Фото: REUTERS/Anna Voitenko

Воздушная тревога в Киеве длилась около семи часов. Фото: REUTERS/Alina Yarysh

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: Новини.LIVE

Фото: Новини.LIVE

Фото: Новини.LIVE

Фото: Новини.LIVE

Фото: Новини.LIVE

Фото: Новини.LIVE