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Последствия ракетного удара по Киеву 9 марта: фото

9 марта 2023 11:30
оновлено: 12:40
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор
Ракетная атака 9 марта по Киеву. Фото
Обломки ракеты повредили автомобили во дворе жилого дома
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор

Сегодня, 9 марта, российские оккупационные войска нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В частности, ряд взрывов произошел в Киеве.

Фото с места событий обнародовало информационное агентство Reuters.

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По информации мэра столицы Виталия Кличко, взрывы произошли в Голосеевском районе столицы.

Кроме того, раздался взрыв и в Святошинском районе Киева. Возле одного из домов горели автомобили. Медики госпитализировали двух пострадавших из Святошинского района столицы. Сейчас за помощью обратились три человека.

В жилом квартале обломки сбитой ракеты упали на стоянки около домов. Несколько автомобилей загорелись, пожар ликвидировали спасатели. Двух человек госпитализировали, смертей в результате вражеской атаки на Киев нет.

В соседних зданиях выбиты окна, по меньшей мере, два десятка автомобилей избиты — вылетело стекло, обломки пробили металл. В настоящее время собираются владельцы автомобилей и вместе с правоохранителями составляют акты о повреждениях.

Территорию огородили. Пропускают только некоторых жильцов домов по предъявлении документа. Также работают военные, осматривающие территорию.

Также, по словам Кличко, после ракетного удара по столице пришлось применить экстренные отключения электроэнергии. Это, в свою очередь, привело к отключению отопления в части районов Киева.

Школы Киевской области переведены на дистанционный формат обучения. Такие рекомендации были приняты Департаментом образования и науки Киевской областной военной администрации.

Ракетный удар по Киеву 9 марта
Утро 9 марта в Киеве. Фото: REUTERS/Anna Voitenko
Ракетный удар по Киеву 9 марта
Воздушная тревога в Киеве длилась около семи часов. Фото: REUTERS/Alina Yarysh
Ракетный удар по Киеву 9 марта
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Ракетный удар по Киеву 9 марта
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Ракетный удар по Киеву 9 марта
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Ракетный удар по Киеву 9 марта
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
ракетный удар
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Ракетный удар по Киеву 9 марта
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Ракетный удар по Киеву 9 марта
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Ракетный удар по Киеву 9 марта
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Ракетный удар по Киеву 9 марта
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Ракетний удар по Києву 9 березня
Фото: Новини.LIVE
Ракетний удар по Києву 9 березня
Фото: Новини.LIVE
Ракетний удар по Києву 9 березня
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Ракетний удар по Києву 9 березня
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Ракетний удар по Києву 9 березня
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