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Наслідки російського терору: на одному з енергоблоків ЗАЕС стався витік води

11 серпня 2023 11:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Наслідки російського терору: на одному з енергоблоків ЗАЕС стався витік води
Російські окупанти на ЗАЕС. Фото: EPA
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Запорізькій АЕС через незаконні дії росіян відбувся витік води з першого контура реактора в другий. Сталося це через виведення 4-го енергоблоку у "гарячий" стан.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

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Зазначається, що радіологічного викиду у довкілля не було зафіксовано.

Як стався витік

Відомо, що такий інцидент стався внаслідок порушення цілісності третього парогенератора, який розташований в герметичній оболонці блоку. Тому окупаційна влада розпочала переведення 4-го енергоблоку Запорізької АЕС у стан "холодний зупин".

Також впродовж наступних трьох днів росіяни мають на меті перевести 6-й енергоблок ЗАЕС у "гарячий зупин". Такий крок є ще одним порушенням умов ліцензії та вимог "Енергоатома".

Навмисне пошкодження

"Некомпетентне нелегітимне "керівництво" ЗАЕС від Росатома послідовно виводить блоки захопленої станції з ладу. І цей злочин із навмисним пошкодженням обладнання 4-го енергоблоку, яке призвело до порушення цілісності вже трьох із пʼяти наявних фізичних бар'єрів на шляху розповсюдження радіації, витоку потенційно радіоактивної води першого контура за встановлені межі, пошкодження дороговартісного обладнання першого контура, буде розслідуваний", — зауважив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

За його словами, всі ті, хто причетний до цього випадку та продовжує виконувати накази Росатома, внаслідок чого обладання перебуває у критичному стані, після звільнення станції будуть знайдені та покарані.

Він додав, що високотвольна лінія зв'язку 750 кВ вже відремонтована, тому ЗАЕС підключили до основної лінії живлення 10 серпня о 19:02.

Нагадаємо, росіяни продовжують порушувати всі головні принципи ядерної безпеки, які визначає МАГАТЕ. Країна-терорист ігнорує резолюцію Ради керуючих МАГАТЕ, які закликали РФ повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС.

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