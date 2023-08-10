Росія порушує всі основні принципи МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, — Котін

Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін. Фото: Reuters

Росіяни продовжують порушувати всі головні принципи ядерної безпеки, які визначає МАГАТЕ. Країна-терорист ігнорує резолюцію Ради керуючих МАГАТЕ, які закликали РФ повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС.

Про це заявив президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін під час пленарного засідання конференції Utility Working Conference (UWC) і Vendor Technology Expo, учасниками якої є лідери ядерної енергетики.

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Наслідки російської окупації на станції

За його словами, попри присутність представників МАГАТЕ на ЗАЕС, окупанти продовжують втручатися в роботу станції, приймаючи незаконні рішення.

"Агресор продовжує порушувати всі сім основних принципів ядерної безпеки, визначених МАГАТЕ. Крім того, через російську незаконну присутність і злочинні дії відбувається постійна деградація систем і обладнання підприємства", — пояснив Котін.

Ризики через дії росіян

Він зауважив, що через ці дії створюються вагомі ризики для ядерної та радіаційної безпеки. Серед причин:

тривалий простій обладнання,

відсутність належного технічного обслуговування й ремонту обладнання, пов’язаного з безпекою,

недостатня кількість кваліфікованого персоналу на станції.

Нагадаємо, рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС — стабільний. Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою.