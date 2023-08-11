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Последствия российского террора: на одном из энергоблоков ЗАЭС произошла утечка воды

11 августа 2023 11:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Последствия российского террора: на одном из энергоблоков ЗАЭС произошла утечка воды
Российские оккупанты на ЗАЭС. Фото: EPA
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На Запорожской АЭС из-за незаконных действий россиян произошла утечка воды из первого контура реактора во второй. Произошло это из-за вывода 4-го энергоблока в "горячее" состояние.

Об этом сообщает прессслужба "Энергоатома".

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Отмечается, что радиологический выброс в окружающую среду не был зафиксирован.

Как произошла утечка

Известно, что такой инцидент произошел в результате нарушения целостности третьего парогенератора, расположенного в герметичной оболочке блока. Поэтому оккупационные власти приступили к переводу 4-го энергоблока Запорожской АЭС в состояние "холодный останов".

Также в течении следующих трех дней россияне преследуют цель перевести 6-й энергоблок ЗАЭС в "горячий останов". Такой шаг является еще одним нарушением условий лицензии и требований "Энергоатома".

Умышленное повреждение

"Некомпетентное нелегитимное "руководство" ЗАЭС от Росатома последовательно выводит блоки захваченной станции из строя. И это преступление с умышленным повреждением оборудования 4-го энергоблока, повлекшее нарушение целостности уже трех из пяти имеющихся физических барьеров на пути распространения радиации, утечки радиоактивной воды первого контура за установленные пределы, повреждение дорогостоящего оборудования первого контура будет расследовано", — отметил президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

По его словам, все причастные к этому случаю и продолжающие выполнять приказы Росатома, в результате чего оборудование находится в критическом состоянии, после освобождения станции будут найдены и наказаны.

Он добавил, что высоковольная линия связи 750 кВ уже отремонтирована, поэтому ЗАЭС подключили к основной линии питания 10 августа в 19:02.

Напомним, россияне продолжают нарушать все главные принципы ядерной безопасности, которые определяет МАГАТЭ. Страна-террорист игнорирует резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, призвавших РФ вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС.

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