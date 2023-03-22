Наслідки російськоі атаки дронами-камікадзе по Ржищеву (ФОТО)
Вночі 22 березня російські окупанти вчергове атакували дронами Київську область. Один з ворожих БпЛА влучив в об'єкт цивільної інфраструктури у Ржищеві.
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Росіяни обстріляли Київщину
Відомо, що внаслідок влучання ворожого безпілотника у цивільний об'єкт четверо цивільних загинуло, ще 20 — перебувають у лікарні. З підвалу гуртожитку евакуювали понад 200 людей.
Багато хто з мешканців спустився до підвалу, саме це врятувало їм життя.
"Більшість людей спустилися у підвал. Коли ми приїхали вночі, то чули крики. З підвалу евакуювали понад 200 осіб. Але не всі люди були в укритті, дехто залишився на поверхах, тому проводиться пошуково-рятувальна операція", — повідомили правоохоронці.