Наслідки російськоі атаки дронами-камікадзе по Ржищеву (ФОТО)

Внаслінок нічної атаки є загиблі та поранені. Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Вночі 22 березня російські окупанти вчергове атакували дронами Київську область. Один з ворожих БпЛА влучив в об'єкт цивільної інфраструктури у Ржищеві.

Росіяни обстріляли Київщину

Відомо, що внаслідок влучання ворожого безпілотника у цивільний об'єкт четверо цивільних загинуло, ще 20 — перебувають у лікарні. З підвалу гуртожитку евакуювали понад 200 людей.

Багато хто з мешканців спустився до підвалу, саме це врятувало їм життя.

"Більшість людей спустилися у підвал. Коли ми приїхали вночі, то чули крики. З підвалу евакуювали понад 200 осіб. Але не всі люди були в укритті, дехто залишився на поверхах, тому проводиться пошуково-рятувальна операція", — повідомили правоохоронці.

Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Фото: REUTERS/Alina Yarysh

Фото: REUTERS/Alina Yarysh

REUTERS/Vladyslav Musiienko

REUTERS/Vladyslav Musiienko

REUTERS/Alina Yarysh