Последствия российской атаки дронами-камикадзе по Ржищеву (ФОТО)

В результате ночной атаки есть погибшие и раненые. Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Ночью 22 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали дронами Киевскую область. Один из вражеских БпЛА попал в объект гражданской инфраструктуры в Ржищеве.

Россияне обстреляли Киевщину

Известно, что в результате попадания вражеского беспилотника в гражданский объект четверо гражданских погибли, еще 20 находятся в больнице. Из подвала общежития эвакуировали более 200 человек.

Многие жители спустились в подвал, именно это спасло им жизнь.

"Большинство людей спустились в подвал. Когда мы приехали ночью, то слышали крики. Из подвала эвакуировали более 200 человек. Но не все люди были в укрытии, некоторые остались на этажах, поэтому проводится поисково-спасательная операция", — сообщили правоохранители.

Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Фото: REUTERS/Alina Yarysh

Фото: REUTERS/Alina Yarysh

REUTERS/Владислав Мусиенко

REUTERS/Владислав Мусиенко

REUTERS/Alina Yarysh