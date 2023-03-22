Последствия российской атаки дронами-камикадзе по Ржищеву (ФОТО)
Ночью 22 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали дронами Киевскую область. Один из вражеских БпЛА попал в объект гражданской инфраструктуры в Ржищеве.
Россияне обстреляли Киевщину
Известно, что в результате попадания вражеского беспилотника в гражданский объект четверо гражданских погибли, еще 20 находятся в больнице. Из подвала общежития эвакуировали более 200 человек.
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Многие жители спустились в подвал, именно это спасло им жизнь.
"Большинство людей спустились в подвал. Когда мы приехали ночью, то слышали крики. Из подвала эвакуировали более 200 человек. Но не все люди были в укрытии, некоторые остались на этажах, поэтому проводится поисково-спасательная операция", — сообщили правоохранители.