Наслідки вибухів у Дніпрі — уламки ракети впали на житлові будинки
Близько шостої години вечора 14 квітня жителі Дніпропетровської області чули вибухи. Над областю Повітряні Сили збили ракету.
Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у неділю.
Обстріли Дніпропетровської області 14 квітня
Захисники повітряного простору у Дніпровському районі знищили ворожий снаряд. У Дніпрі внаслідок падіння фрагментів постраждали житлові будинки. За попередніми даними, двоє осіб отримали травми.
У Любимівській громаді спостерігається дим. Більше інформації, за словами Лисака, нададуть пізніше.
Нікопольський район також зазнав 11 атак протягом дня. Населені пункти були обстріляні ворогом з важкої артилерії та атаковані за допомогою дронів. Покровська сільська та Мирівська громади зазнали ударів, але найбільше постраждав Нікополь, де четверо людей отримали поранення. Окрім трьох, які були поранені вдень, постраждав ще один чоловік.
Внаслідок обстрілів у місті загорівся приватний будинок, два гаражі та два автомобілі. Пожежу ліквідували рятувальники.
Крім того, було пошкоджено три будинки, автомобіль та лінію електропередач.
Нагадаємо, що у Дніпрі пролунав потужний вибух.
Також ми писали про те, що внаслідок ударів по Донеччині загинули троє мирних мешканців.
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