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Наслідки вибухів у Дніпрі — уламки ракети впали на житлові будинки

14 квітня 2024 19:15
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Наслідки вибухів у Дніпрі — уламки ракети впали на житлові будинки
Працівники ДСНС гасять пожежу. Фото: Сергій Лисак
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Близько шостої години вечора 14 квітня жителі Дніпропетровської області чули вибухи. Над областю Повітряні Сили збили ракету.

Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у неділю.

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Обстріли Дніпропетровської області 14 квітня

Захисники повітряного простору у Дніпровському районі знищили ворожий снаряд. У Дніпрі внаслідок падіння фрагментів постраждали житлові будинки. За попередніми даними, двоє осіб отримали травми.

Наслідки ворожих обстрілів. Фото: Сергій Лисак
Наслідки ворожих обстрілів. Фото: Сергій Лисак

У Любимівській громаді спостерігається дим. Більше інформації, за словами Лисака, нададуть пізніше.

Наслідки ворожих обстрілів. Фото: Сергій Лисак
Наслідки ворожих обстрілів. Фото: Сергій Лисак

Нікопольський район також зазнав 11 атак протягом дня. Населені пункти були обстріляні ворогом з важкої артилерії та атаковані за допомогою дронів. Покровська сільська та Мирівська громади зазнали ударів, але найбільше постраждав Нікополь, де четверо людей отримали поранення. Окрім трьох, які були поранені вдень, постраждав ще один чоловік.

Наслідки ворожих обстрілів. Фото: Сергій Лисак
Наслідки ворожих обстрілів. Фото: Сергій Лисак

Внаслідок обстрілів у місті загорівся приватний будинок, два гаражі та два автомобілі. Пожежу ліквідували рятувальники.

Наслідки ворожих обстрілів. Фото: Сергій Лисак
Наслідки ворожих обстрілів. Фото: Сергій Лисак

Крім того, було пошкоджено три будинки, автомобіль та лінію електропередач.

Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот
Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Дніпрі пролунав потужний вибух.

Також ми писали про те, що внаслідок ударів по Донеччині  загинули троє мирних мешканців.

Дніпро
Дніпропетровська область
обстріли
Нікополь
війна в Україні

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