Последствия взрывов в Днепре — обломки ракеты упали на жилые дома
Около шести часов вечера 14 апреля жители Днепропетровской области слышали взрывы. Над областью Воздушные силы сбили ракету.
Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в воскресенье.
Обстрелы Днепропетровской области 14 апреля
Защитники воздушного пространства в Днепровском районе уничтожили вражеский снаряд. В Днепре в результате падения фрагментов пострадали жилые дома. По предварительным данным, два человека получили травмы.
В Любимовской громаде наблюдается дым. Больше информации, по словам Лысака, предоставят позже.
Никопольский район также подвергся 11 атакам в течение дня. Населенные пункты были обстреляны врагом из тяжелой артиллерии и атакованы с помощью дронов. Покровская сельская и Мировская громады получили удары, но больше всего пострадал Никополь, где четыре человека получили ранения. Кроме троих, раненых днем, пострадал еще один человек.
В результате обстрелов в городе загорелся частный дом, два гаража и два автомобиля. Пожар был ликвидирован спасателями.
Кроме того, были повреждены три дома, автомобиль и линия электропередач.
Напомним, что в Днепре раздался мощный взрыв.
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