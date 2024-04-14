Последствия взрывов в Днепре — обломки ракеты упали на жилые дома

Сотрудники ГСЧС тушат пожар. Фото: Сергей Лысак

Около шести часов вечера 14 апреля жители Днепропетровской области слышали взрывы. Над областью Воздушные силы сбили ракету.

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в воскресенье.

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Обстрелы Днепропетровской области 14 апреля

Защитники воздушного пространства в Днепровском районе уничтожили вражеский снаряд. В Днепре в результате падения фрагментов пострадали жилые дома. По предварительным данным, два человека получили травмы.

Последствия вражеских обстрелов. Фото: Сергей Лысак

В Любимовской громаде наблюдается дым. Больше информации, по словам Лысака, предоставят позже.

Последствия вражеских обстрелов. Фото: Сергей Лысак

Никопольский район также подвергся 11 атакам в течение дня. Населенные пункты были обстреляны врагом из тяжелой артиллерии и атакованы с помощью дронов. Покровская сельская и Мировская громады получили удары, но больше всего пострадал Никополь, где четыре человека получили ранения. Кроме троих, раненых днем, пострадал еще один человек.

Последствия вражеских обстрелов. Фото: Сергей Лысак

В результате обстрелов в городе загорелся частный дом, два гаража и два автомобиля. Пожар был ликвидирован спасателями.

Последствия вражеских обстрелов. Фото: Сергей Лысак

Кроме того, были повреждены три дома, автомобиль и линия электропередач.

Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот

Напомним, что в Днепре раздался мощный взрыв.

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