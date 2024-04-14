На Донеччині було чутно вибухи — від обстрілів загинуло троє людей
Протягом доби росіяни завдали ударів по Донеччині. Внаслідок цього загинули троє мирних мешканців.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у неділю, 14 квітня.
Ворог обстріляв Донеччину
Російські окупанти вбили двох людей в селищі Нетайловому і ще одну людину в Новоселидівці.
За добу в області дістали поранення п'ятеро людей — у Красногорівці, Очеретиному та Богоявленці.
Філашкін додав, що всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 87 людей, у тому числі 7 дітей.
Нагадаємо, російські окупанти після 13:00 13 квітня вкотре обстріляли Куп'янщину Харківської області. Вони поранили водія бригади екстреної медичної допомоги.
Також на Чернігівщині росіяни прицільно обстріляли цивільний автомобіль. Відомо, що чоловік, який був за кермом, загинув.
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