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На Донеччині було чутно вибухи — від обстрілів загинуло троє людей

14 квітня 2024 10:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Донеччині було чутно вибухи — від обстрілів загинуло троє людей
Наслідки обстрілу Донеччини. Фото ілюстративне: Донецька ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Протягом доби росіяни завдали ударів по Донеччині. Внаслідок цього загинули троє мирних мешканців.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у неділю, 14 квітня.

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Наслідки обстрілу Донеччини. Фото: Донецька ОВА

Ворог обстріляв Донеччину

Російські окупанти вбили двох людей в селищі Нетайловому і ще одну людину в Новоселидівці.

За добу в області дістали поранення п'ятеро людей — у Красногорівці, Очеретиному та Богоявленці.

Філашкін додав, що всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 87 людей, у тому числі 7 дітей.

Нагадаємо, російські окупанти після 13:00 13 квітня вкотре обстріляли Куп'янщину Харківської області. Вони поранили водія бригади екстреної медичної допомоги.

Також на Чернігівщині росіяни прицільно обстріляли цивільний автомобіль. Відомо, що чоловік, який був за кермом, загинув.

війна
Україна
Донецька область
обстріли
ракетний удар

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