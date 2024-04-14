На Донеччині було чутно вибухи — від обстрілів загинуло троє людей

Наслідки обстрілу Донеччини. Фото ілюстративне: Донецька ОВА

Протягом доби росіяни завдали ударів по Донеччині. Внаслідок цього загинули троє мирних мешканців.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у неділю, 14 квітня.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Донеччини. Фото: Донецька ОВА

Ворог обстріляв Донеччину

Російські окупанти вбили двох людей в селищі Нетайловому і ще одну людину в Новоселидівці.

За добу в області дістали поранення п'ятеро людей — у Красногорівці, Очеретиному та Богоявленці.

Філашкін додав, що всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 87 людей, у тому числі 7 дітей.

Нагадаємо, російські окупанти після 13:00 13 квітня вкотре обстріляли Куп'янщину Харківської області. Вони поранили водія бригади екстреної медичної допомоги.

Також на Чернігівщині росіяни прицільно обстріляли цивільний автомобіль. Відомо, що чоловік, який був за кермом, загинув.