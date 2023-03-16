Настане день, і для росії буде створено трибунал, — звернення Зеленського

Президент України

Володимир Зеленський наголосив, що настане день, і кремлівський режим відповість за свої злочини. Для цього у світі буде створено трибунал, який покарає цього агресора так само як були покарані агресори минулого.

Про це Президент України заявив під час вечірнього звернення.

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Український гарант наголосив, що всі винуватці воєнних злочинів проти українців опиняться у залах Міжнародного кримінального суду та національних судів. Володимир Зеленський запевнив, що Україна спільно з партнерами готова взяти на себе усю юридичну процедуру, аби покарати злочинців.

"У рашизму не вийде залишитись непокараним злом. Покарання буде. Вічна пам’ять усім нашим людям, усім дорослим і дітям, чиї життя забрав російський терор!", — сказав Президент.

Окремо гарант згадав, як рік тому окупанти скоїли один із найстрашніших злочинів цієї війни — скинули бомбу на театр у Маріуполі, в якому перебували тисячі цивільних, зокрема й діти.

"Там були жінки з дітьми, вагітні, літні люди. Цивільний об’єкт, свідомо зруйнований окупантом. Ми досі не знаємо точної кількості загиблих. Сотні людей? Тисяча? Написи "Діти" поряд із будівлею однозначно свідчили про те, хто став мішенню для росії. Однією з багатьох таких мішеней. За кожну з них держава-зло відповідатиме", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповідав, що ще дві країни доєдналися до коаліції щодо створення Спецтрибуналу для росії.