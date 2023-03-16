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Наступит день, и для россии будет создан трибунал, — обращение Зеленского

16 марта 2023 22:21
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Президент Украины
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Владимир Зеленский подчеркнул, что настанет день, и кремлевский режим ответит за свои преступления. Для этого в мире будет создан трибунал, который накажет этого агрессора так же, как были наказаны агрессоры прошлого.

Об этом Президент Украины заявил во время вечернего обращения.

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Подробности

Украинский гарант подчеркнул, что все виновники военных преступлений против украинцев окажутся в залах Международного уголовного суда и национальных судов. Владимир Зеленский заверил, что Украина совместно с партнерами готова взять на себя всю юридическую процедуру, чтобы наказать преступников.

"В рашизме не получится остаться безнаказанным злом. Наказание будет. Вечная память всем нашим людям, всем взрослым и детям, чьи жизни унес российский террор!", — сказал Президент.

Отдельно гарант вспомнил, как год назад оккупанты совершили одно из самых страшных преступлений этой войны — сбросили бомбу на театр в Мариуполе, в котором находились тысячи гражданских, в том числе и дети.

"Там были женщины с детьми, беременные, пожилые люди. Гражданский объект, сознательно разрушенный оккупантом. Мы до сих пор не знаем точного количества погибших. Сотни людей? Тысяча? Надписи "Дети" рядом со зданием однозначно свидетельствовали о том, кто стал мишенью для россии. Одной из многих таких мишеней. За каждую из них государство-зло будет отвечать", — заявил Зеленский.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказывал, что еще две страны присоединились к коалиции по созданию Спецтрибунала для россии.

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