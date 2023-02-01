Окупаційна армія рф планує новий наступ на Україну, — ISW

Наступ неминучий: аналітики ISW розповіли, коли рф спробує напасти на Україну
У найближчі місяці кремль планує новий наступ на Україну. Путін, ймовірно, хоче зробити це на роковини вторгнення.
Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни.
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РФ готується до ескалації
Аналітики ISW переконані, що кремль не змінив своїх цілей щодо повної окупації України. Ймовірно, путін готує новий наступ, який припаде на дату вторгнення росії — 24 лютого.
Як приклад в Інституті вивчення війни наводять слова секретаря РНБО Олексія Данілова, який в інтерв'ю Sky News заявив, що Україна очікує на нові російські атаки до роковин вторгнення, але ж українські військові тепер мають значно більшу підтримку від західних партнерів, ніж рік тому.
Також ISW посилається на слова керівника української розвідки генерала-майора Кирила Буданова, який нещодавно заявив, що росія планує зосередитися на окупації Донецької та Луганської області та, ймовірно, готується до неминучого наступу на сході України.
"Російські військові, ймовірно, продовжуватимуть накопичувати сили в Луганській області та збільшувати розгортання решти мобілізованого персоналу на сході України для підтримки неминучих вирішальних стратегічних дій у західній Луганській області", — йдеться в повідомленні ISW.
Втім, за словами Данілова, Україна має власні плани щодо операцій на найближчі місяці. У розвідці теж заявили, що українські сили повинні повернути Крим під контроль України до літа 2023 року.
Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг виступив із заявою, що кремль готується до нового наступу на Україну. Він додав, що росія нарощує свій арсенал завдяки підтримці інших авторитарних держав, таких як Іран та Північна Корея.