Оккупационная армия России планирует новое наступление на Украину, — ISW

Наступление неизбежно: аналитики ISW рассказали, когда рф попытается напасть на Украину
В ближайшие месяцы кремль планирует новое наступление на Украину. Путин, вероятно, хочет сделать это на годовщину вторжения.
Об этом говорится в материале Института изучения войны.
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РФ готовится к эскалации
Аналитики ISW убеждены, что кремль не изменил своих целей относительно полной оккупации Украины. Вероятно, путин готовит новое наступление, которое придется на дату вторжения россии — 24 февраля.
Как пример в Институте изучения войны приводят слова секретаря СНБО Алексея Данилова, который в интервью Sky News заявил, что Украина ожидает новых российских атак к годовщине вторжения, но украинские военные теперь имеют значительно большую поддержку от западных партнеров, чем год назад.
Также ISW ссылается на слова руководителя украинской разведки генерала-майора Кирилла Буданова, недавно заявившего, что россия планирует сосредоточиться на оккупации Донецкой и Луганской области и, вероятно, готовится к неизбежному наступлению на востоке Украины.
"Российские военные, вероятно, будут продолжать накапливать силы в Луганской области и увеличивать развертывание остального мобилизованного персонала на востоке Украины для поддержки неизбежных решающих стратегических действий на западе Луганской области", — говорится в сообщении ISW.
Впрочем, по словам Данилова, у Украины есть собственные планы по операциям на ближайшие месяцы. В разведке также заявили, что украинские силы должны вернуть Крым под контроль Украины к лету 2023 года.
Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением, что кремль готовится к новому наступлению на Украину. Он добавил, что россия наращивает свой арсенал благодаря поддержке других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея.