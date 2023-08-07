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Наступ та потреби ЗСУ: Залужний переговорив з генералом США Марком Міллі

7 серпня 2023 21:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Наступ та потреби ЗСУ: Залужний переговорив з генералом США Марком Міллі
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: tva.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Військові обговорили поточну обстановку на лінії фронту та нагальні потреби українських збройних сил.

Про це Залужний повідомив у соцмережах.

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За словами Залужного, разом із Міллі він обговорив ситуацію на фронті. У розмові він зазначив, що ЗСУ, як і раніше, проводять оборонні та наступальні дії та українська оборона міцна.

"На деяких ділянках ворожі сили виявляють активність у штурмових діях, але вони не досягають успіху. Зокрема, це пов'язано зі спробами переключити українські сили на певні сектори фронту", — зазначив Залужний.

Головнокомандувач українських збройних сил також наголосив, що важкі бойові дії продовжуються, і українська армія послідовно створює умови для подальшого просування. На його думку, Україна утримує ініціативу у цьому конфлікті.

Також під час телефонного діалогу обговорювалися актуальні потреби України у бойовому спорядженні та боєприпасах.

"Висловив подяку партнерам за підтримку та допомогу. Узгодили залишатися в контакті та продовжувати активну співпрацю", — заявив Залужний.

Нагадаємо, що Сили оборони України ефективно працюють на всіх ділянках фронту. Зокрема, на Сході в районі Авдіївки знищуючи живу силу та військову техніку ворога.

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