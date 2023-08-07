Наступление и потребности ВСУ: Залужный переговорил с генералом США Марком Милли

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: tva.ua

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США, генералом Марком Милли. Военные обсудили текущую обстановку на линии фронта и о насущных нуждах украинских вооруженных сил.

Об этом Залужный сообщил в соцсетях.

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По словам Залужного, вместе с Милли он обсудил ситуацию на фронте. В разговоре он указал, что ВСУ по-прежнему проводят оборонительные и наступательные действия и украинская оборона прочна.

"На некоторых участках вражеские силы проявляют активность в штурмовых действиях, но они не достигают успеха. В частности, это связано с попытками переключить украинские силы на определенные сектора фронта", — отметил Залужный.

Главнокомандующий украинских вооруженных сил также подчеркнул, что тяжелые боевые действия продолжаются, и украинская армия последовательно создает условия для дальнейшего продвижения. По его мнению, Украина удерживает инициативу в этом конфликте.

Также в ходе телефонного диалога обсуждались актуальные потребности Украины в боевом снаряжении и боеприпасах.

"Выразил благодарность партнерам за поддержку и помощь. Согласовали оставаться в контакте и продолжать активное сотрудничество", — заявил Залужный.

Напомним, что Силы обороны Украины эффективно работают на всех участках фронта. В частности, на Востоке в районе Авдеевки уничтожая живую силу и военную технику врага.