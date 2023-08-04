"Наводят ужас на врага": Залужный показал успешную работу ВСУ в Авдеевке

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: google

Силы обороны Украины эффективно работают на всех участках фронта.

В частности, на Востоке в районе Авдеевки уничтожая живую силу и военную технику врага.

Успешную работу танкистов ВСУ показал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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На этом участке фронта, в частности, работают танкисты 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

"Наводят на врага ужас и трепет слаженными действиями и точным огнем", — охарактеризовал работу защитников Залужный.

По словам военных, эффективно выполнять задачи помогает слаженное взаимодействие с пехотой и постоянная поддержка аэроразведки.

Напомним, российские захватчики пытались атаковать позиции ВСУ в районе Марьинки и Авдеевки. Однако Силы обороны успешно отбили все вражеские атаки.

Добавим, что 3 августа Силы обороны Украины продолжали наступление, по меньшей мере, на трех участках фронта и достигли на отдельных из них продвижения вперед. Существенно усложняет наступательные действия большое количество мин.