Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Наводят ужас на врага": Залужный показал успешную работу ВСУ в Авдеевке arrow

"Наводят ужас на врага": Залужный показал успешную работу ВСУ в Авдеевке

4 августа 2023 13:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Наводят ужас на врага": Залужный показал успешную работу ВСУ в Авдеевке
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Силы обороны Украины эффективно работают на всех участках фронта.
В частности, на Востоке в районе Авдеевки уничтожая живую силу и военную технику врага.

Успешную работу танкистов ВСУ показал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Читайте также:

Работа ВСУ

На этом участке фронта, в частности, работают танкисты 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

"Наводят на врага ужас и трепет слаженными действиями и точным огнем", — охарактеризовал работу защитников Залужный.

По словам военных, эффективно выполнять задачи помогает слаженное взаимодействие с пехотой и постоянная поддержка аэроразведки.

Напомним, российские захватчики пытались атаковать позиции ВСУ в районе Марьинки и Авдеевки. Однако Силы обороны успешно отбили все вражеские атаки.

Добавим, что 3 августа Силы обороны Украины продолжали наступление, по меньшей мере, на трех участках фронта и достигли на отдельных из них продвижения вперед. Существенно усложняет наступательные действия большое количество мин.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

None

Скандальные укрытия в столице: почему вместо Кличко этим занимается народный депутат

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз