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Наталія Гуменюк розповіла подробиці атаки на російський корабель

4 серпня 2023 11:26
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Наталія Гуменюк розповіла подробиці атаки на російський корабель
Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні вранці, 4 серпня, в порту Новоросійська, саме там РФ зазвичай тримає свої кораблі, пролунали вибухи. В мережі вже з’явилось відео як надводний дрон уразив великий десантний корабель окупантів, від чого затопило один із його відсіків, й він дав крен.

Очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі Новини.LIVE прокоментувала ситуацію.

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"Те що відбувається в принципі все досить логічно, оскільки ми продовжуємо боротьбу з ворогом на будь-яких територіях для того, щоб знищити його потужності", — зазначила Наталя Гуменюк. 

Речниця ОК "Південь" додала, що в цій боротьбі є також місце й певним провокаціям й це необхідно усвідомлювати. Тож слід дочекатись офіційних повідомлень компетентних джерел й потім робити висновки. 

Нагадаємо, ще рано-вранці у мережі з'явилися перші повідомлення росіян про вибухи в Новоросійську, головному порту РФ на Чорному морі. До того ж там розташована військово-морська база трохи більше ніж за 100 км від Кримського мосту. Все що відомо про "бавовну" у  Новоросійську — читайте в матеріалі.

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