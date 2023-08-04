Наталія Гуменюк розповіла подробиці атаки на російський корабель

Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні вранці, 4 серпня, в порту Новоросійська, саме там РФ зазвичай тримає свої кораблі, пролунали вибухи. В мережі вже з’явилось відео як надводний дрон уразив великий десантний корабель окупантів, від чого затопило один із його відсіків, й він дав крен.

Очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі Новини.LIVE прокоментувала ситуацію.

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"Те що відбувається в принципі все досить логічно, оскільки ми продовжуємо боротьбу з ворогом на будь-яких територіях для того, щоб знищити його потужності", — зазначила Наталя Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" додала, що в цій боротьбі є також місце й певним провокаціям й це необхідно усвідомлювати. Тож слід дочекатись офіційних повідомлень компетентних джерел й потім робити висновки.

Нагадаємо, ще рано-вранці у мережі з'явилися перші повідомлення росіян про вибухи в Новоросійську, головному порту РФ на Чорному морі. До того ж там розташована військово-морська база трохи більше ніж за 100 км від Кримського мосту. Все що відомо про "бавовну" у Новоросійську — читайте в матеріалі.