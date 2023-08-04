У порту Новоросійська один із кораблів "відпочиває" після нічної атаки

У порту Новоросійська тоне корабель. Фото: скриншот з відео

Вранці 4 серпня у Новоросійську пролунали вибухи. Міноборони РФ звинуватило у цьому ЗСУ.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Ще рано вранці у мережі з'явилися перші повідомлення росіян про вибухи в Новоросійську, головному порту РФ на Чорному морі. До того ж там розташована військово-морська база трохи більше ніж за 100 км від Кримського мосту.

Скриншот повідомлень росіян про вибухи

Також, як повідомляють російські ЗМІ, близько 5:10 ранку у Новоросійську пролунав ще один вибух. Міноборони РФ звинуватило в усьому Україну.

"Сьогодні вночі Збройні сили України двома морськими безекіпажними катерами здійснили спробу атаки військово-морської бази Новоросійська. Під час відбиття атаки безекіпажні катери були візуально виявлені та знищені вогнем зі штатного озброєння російських кораблів, які здійснюють охорону зовнішнього рейду військово-морської бази", — йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

Скриншот повідомлень росЗМІ

Після вибухів у порту тимчасово заборонили рух суден. До того ж після нічної атаки один із кораблів пішов на дно.

Водночас у ВМС України повідомили, що Україна не має на озброєнні тих морських дронів, у атаці якими нас звинувачують росіяни.

Нагадаємо, цієї ж ночі, 4 серпня, у тимчасово окупованому Криму в районі Феодосії пролунали вибухи.

Також ми писали, у Меджлісі кримськотатарського народу прокоментували нічні вибухи в окупованому Криму. Там вважають, що все наближає його до звільнення.