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У порту Новоросійська один із кораблів "відпочиває" після нічної атаки

4 серпня 2023 10:30
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Валерія Пержун
редактор
У порту Новоросійська один із кораблів "відпочиває" після нічної атаки
У порту Новоросійська тоне корабель. Фото: скриншот з відео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Вранці 4 серпня у Новоросійську пролунали вибухи. Міноборони РФ звинуватило у цьому ЗСУ.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Ще рано вранці у мережі з'явилися перші повідомлення росіян про вибухи в Новоросійську, головному порту РФ на Чорному морі. До того ж там розташована військово-морська база трохи більше ніж за 100 км від Кримського мосту.

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Скриншот повідомлень росіян про вибухи

Також, як повідомляють російські ЗМІ, близько 5:10 ранку у Новоросійську пролунав ще один вибух. Міноборони РФ звинуватило в усьому Україну.

"Сьогодні вночі Збройні сили України двома морськими безекіпажними катерами здійснили спробу атаки військово-морської бази Новоросійська. Під час відбиття атаки безекіпажні катери були візуально виявлені та знищені вогнем зі штатного озброєння російських кораблів, які здійснюють охорону зовнішнього рейду військово-морської бази", — йдеться у повідомленні Міноборони РФ. 

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Скриншот повідомлень росЗМІ 

Після вибухів у порту тимчасово заборонили рух суден. До того ж після нічної атаки один із кораблів пішов на дно. 

Водночас у ВМС України повідомили, що Україна не має на озброєнні тих морських дронів, у атаці якими нас звинувачують росіяни. 

Нагадаємо, цієї ж ночі, 4 серпня, у тимчасово окупованому Криму в районі Феодосії пролунали вибухи.

Також ми писали, у Меджлісі кримськотатарського народу прокоментували нічні вибухи в окупованому Криму. Там вважають, що все наближає його до звільнення.

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