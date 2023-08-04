Наталья Гуменюк рассказала подробности атаки на российский корабль

Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Сегодня утром, 4 августа, в порту Новороссийска, именно там РФ обычно держит свои корабли, раздались взрывы. В сети уже появилось видео как надводный дрон поразил большой десантный корабль оккупантов, от чего затопило один из его отсеков, и он дал крен.

Глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире Новини.LIVE прокомментировала ситуацию.

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"То, что происходит в принципе все достаточно логично, поскольку мы продолжаем борьбу с врагом на любых территориях для того, чтобы уничтожить его мощности", — отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что в этой борьбе есть также место и определенным провокациям и это необходимо осознавать. Следовательно, следует дождаться официальных сообщений компетентных источников и потом делать выводы.

Напомним, еще ранним утром в сети появились первые сообщения россиян о взрывах в Новороссийске, главном порту РФ на Черном море. К тому же там расположена военно-морская база чуть более 100 км от Крымского моста. Все что известно о "хлопке" в Новороссийске — читайте в материале.