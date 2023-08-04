Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Наталья Гуменюк рассказала подробности атаки на российский корабль arrow

Наталья Гуменюк рассказала подробности атаки на российский корабль

4 августа 2023 11:26
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Наталья Гуменюк рассказала подробности атаки на российский корабль
Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня утром, 4 августа, в порту Новороссийска, именно там РФ обычно держит свои корабли, раздались взрывы. В сети уже появилось видео как надводный дрон поразил большой десантный корабль оккупантов, от чего затопило один из его отсеков, и он дал крен.

Глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире Новини.LIVE прокомментировала ситуацию.

Читайте также:

"То, что происходит в принципе все достаточно логично, поскольку мы продолжаем борьбу с врагом на любых территориях для того, чтобы уничтожить его мощности", — отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что в этой борьбе есть также место и определенным провокациям и это необходимо осознавать. Следовательно, следует дождаться официальных сообщений компетентных источников и потом делать выводы.

Напомним, еще ранним утром в сети появились первые сообщения россиян о взрывах в Новороссийске, главном порту РФ на Черном море. К тому же там расположена военно-морская база чуть более 100 км от Крымского моста. Все что известно о "хлопке" в Новороссийске — читайте в материале.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

None

Скандальные укрытия в столице: почему вместо Кличко этим занимается народный депутат

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз