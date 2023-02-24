У НАТО зробили заяву до роковин російського вторгнення в Україну

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

У НАТО опублікували важливу заяву до роковин вторгнення рф в Україну. У ній йдеться, що Альянс й надалі підтримуватиме Україну, яка захищається від російського агресора.

Відповідний документ оприлюднено на сайті НАТО.

Позиція Альянсу

У заяві йдеться, що країни-члени НАТО солідарні з Україною і виступають за відновлення територіальної цілісності нашої держави.

"Ми й надалі нарощуємо політичну та практичну підтримку України, оскільки вона захищається від вторгнення росії, і підтримуватимемо нашу підтримку доти, доки це необхідно, щоб допомогти Україні здобути перемогу", — наголошують в Альянсі.

У НАТО запевняють, що як і раніше сповнені рішучості підтримувати довгострокові зусилля України щодо забезпечення її демократичного майбутнього.

"Ми повністю підтримуємо невід'ємне право України на самооборону і вибір власних безпекових механізмів", — ідеться в заяві.

Також у НАТО наголошують, що саме росія несе повну відповідальність за цю війну, грубе порушення міжнародного права і Статуту ООН.

"Росія не продемонструвала справжньої відкритості справедливому і міцному миру. Ми, як і раніше, сповнені рішучості підтримувати скоординований міжнародний тиск на рф. Ми також засуджуємо всіх, зокрема білорусь, хто активно сприяє війні росії", — зазначають в Альянсі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Китай представив власний план "миру в Україні" з 12 пунктів. Однак, такий документ суперечить позиції України щодо неможливості перемовин із кремлем.