В НАТО сделали заявление к годовщине российского вторжения в Украину

НАТО на стороне Украины: в Альянсе сделали заявление к годовщине российского вторжения
В НАТО опубликовали важное заявление к годовщине вторжения россии в Украину. В ней говорится, что Альянс и дальше будет поддерживать Украину, которая защищается от российского агрессора.
Соответствующий документ опубликован на сайте НАТО.
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Позиция Североатлантического союза
В заявлении говорится, что страны-члены НАТО солидарны с Украиной и выступают за восстановление территориальной целостности нашего государства.
"Мы и дальше наращиваем политическую и практическую поддержку Украины, поскольку она защищается от вторжения россии, и будем поддерживать нашу поддержку до тех пор, пока это необходимо, чтобы помочь Украине одержать победу", — отмечают в Альянсе.
В НАТО уверяют, что по-прежнему исполнены решимости поддерживать долгосрочные усилия Украины по обеспечению ее демократического будущего.
"Мы полностью поддерживаем неотъемлемое право Украины на самооборону и выбор собственных механизмов безопасности", — говорится в заявлении.
Также в НАТО отмечают, что именно россия несет полную ответственность за эту войну, грубое нарушение международного права и Устава ООН.
"Россия не продемонстрировала настоящую открытость справедливому и крепкому миру. Мы по-прежнему полны решимости поддерживать скоординированное международное давление на рф. Мы также осуждаем всех, в частности Беларусь, кто активно способствует войне россии", — отмечают в Альянсе.
Напомним, ранее мы писали, что Китай представил свой план "мира в Украине" из 12 пунктов. Однако такой документ противоречит позиции Украины относительно невозможности переговоров с кремлем.