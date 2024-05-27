НАТО роздумує над можливістю захисту неба над західними областями України — подробиці

У НАТО обговорюють сфери допомоги Україні. Фото: НАТО

Деякі країни НАТО обговорюють надання допомоги Україні у таких сферах, як навчання військових і постачання зброї. Також обговорюється захист повітряного простору Західної України зенітними комплексами НАТО.

Про це повідомляє видання BILD у понеділок, 27 травня.

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Деякі країни НАТО готові розширити підтримку України

За інформацією BILD, деякі країни НАТО готові розширити підтримку Києва та діяти безпосередньо на території України. Для розширення допомоги виступають Естонія, Великобританія, Польща, Канада, Литва і Франція. Проти залишаються — США та Німеччина. Наразі ідуть переговори відразу про декілька сфер допомоги, кінцевих рішень поки немає.

Навчання

У НАТО обговорюють навчання військових ЗСУ інструкторами НАТО на території України.

"Думки про те, чи варто сотням тисяч українців літати по Європі заради навчання, або ж краще відправити кількох інструкторів у Західну Україну, не варто відкидати. Розумніше і економніше відправляти інструкторів в Україну", — сказав ексглава оперативного штабу Міноборони ФРН Ніко Ланге.

Днями про це заявляв також голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Логістика

За даними BILD, ряд країн НАТО, у тому числі Велика Британія, Канада та Естонія, готові в майбутньому постачати зброю і боєприпаси не тільки до кордонів України, але й до лінії фронту. Наразі в декількох західних країнах розробляється концепція "передової логістики".

Протиповітряна оборона

Також країни НАТО обговорюють захист повітряного простору Західної України зенітними комплексами Альянсу. Ініціатором "розширеної ППО" виступає Польща, але остаточного рішення поки немає.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-члени Альянсу, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ураження військових об'єктів на території Росії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольф виступив проти створення безпілотної зони в Україні. Адже, за його словами, це означало б пряме залучення країн НАТО до війни в Україні. Реакція очільника Кремля Володимира Путіна в такому разі могла б бути непередбачуваною.