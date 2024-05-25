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Столтенберг звернувся із закликом до НАТО — треба терміново вирішити українське питання

25 травня 2024 04:30
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Столтенберг закликав країни НАТО дозволити Україні бити по військових базах Росії
Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото ілюстративне: Carsten Koall/dpa/Global Look Press
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-члени Альянсу, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ураження військових об'єктів на території Росії. 

Про це Столтенберг заявив в інтерв'ю британському виданню The Economist у п'ятницю, 24 травня. 

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За словами генсека НАТО, Україна має право захищатися. А захист передбачає, зокрема, удари по військових цілях в Росії. 

"Настав час для союзників розглянути питання про те, чи варто їм скасувати деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї, яку вони надали Україні. Особливо зараз, коли значна частина бойових дій відбувається в Харкові, недалеко від кордону, відмова Україні в можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на російській території, дуже ускладнює для неї захист", — сказав Столтенберг.

Поки НАТО вагається, Росія тішиться, що Україна може застосовувати найефективнішу західну зброю лише на своїй території. Це дозволяє агресору концентрувати сили і спокійно пересуватися до українського кордону.

Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не буде направляти свої війська в Україну для участі у війні проти РФ. 

До слова, український державний діяч Павло Клімкін розповів, що завадило генеральному секретарю НАТО прийняти Україну до Альянсу.

війна
російські війська
НАТО
зброя
ЗСУ
Єнс Столтенберг

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