НАТО размышляет над возможностью защиты неба над западными областями Украины — подробности

В НАТО обсуждают сферы помощи Украине. Фото: НАТО

Некоторые страны НАТО обсуждают помощь Украине в таких сферах, как обучение военных и поставка оружия. Также обсуждается защита воздушного пространства Западной Украины зенитными комплексами НАТО.

Об этом сообщает издание BILD в понедельник, 27 мая.

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Некоторые страны НАТО готовы расширить поддержку Украины

По информации BILD, некоторые страны НАТО готовы расширить поддержку Киева и непосредственно действовать на территории Украины. Для расширения помощи выступают Эстония, Великобритания, Польша, Канада, Литва и Франция. Против остаются США и Германия. Сейчас идут переговоры сразу о нескольких областях помощи, конечных решений пока нет.

Обучение

В НАТО обсуждают обучение военных ВСУ инструкторами НАТО на территории Украины.

"Мысли о том, стоит ли сотням тысяч украинцев летать по Европе ради обучения или лучше послать несколько инструкторов в Западную Украину, не следует сбрасывать со счетов. Разумнее и экономичнее отправлять инструкторов в Украину", — сказал эксглава оперативного штаба Минобороны ФРГ Нико Ланге.

На днях об этом заявлял также глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Логистика

По данным BILD, ряд стран НАТО, включая Великобританию, Канаду и Эстонию, готовы в будущем поставлять оружие и боеприпасы не только к границам Украины, но и к линии фронта. В настоящее время в нескольких западных странах разрабатывается концепция "передовой логистики".

Противовоздушная оборона

Также страны НАТО обсуждают защиту воздушного пространства Западной Украины зенитными комплексами Альянсу. Инициатором "расширенной ПВО" выступает Польша, но окончательного решения пока нет.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Альянса, поставляющие оружие Украине, отменить запрет на его использование для поражения военных объектов на территории России.

Канцлер Германии Олаф Шольф выступает против создания беспилотной зоны в Украине. В конце концов, по его словам, это будет означать прямое участие стран НАТО в войне в Украине. Реакция главы Кремля Владимира Путина в этом случае может быть непредсказуемой.