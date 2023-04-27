Нацгвардія утримала під контролем ключові логістичні шляхи на заході Бахмута, — полковник НГУ
Бійці 4-ої бригади Національної гвардії утримали під контролем логістичні шляхи на заході Бахмута. Російські штурмовики зазнали втрат і відступили.
Про це повідомив на брифінгу у Military Media Center заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.
Успіх нацгвардійців у Бахмуті
Підрозділи 4-ої бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Михальчука забезпечили контроль над важливими логістичними шляхами на заході фронтового міста Бахмут.
Нацгвардійці завдали нищівних втрат ворожим штурмовим підрозділам.
Ситуація у Бахмуті
За словами Уршаловича, росіяни мають на цьому напрямку чисельну перевагу.
Крім того, вони не рахуються із власними величезними втратами.
"Ворог намагається просуватись по тілам своїх загиблих, і якщо це десь вдається то за кремлівською логікою оцінюється як "суттєвий успіх", — наголосив полковник Національної гвардії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Бахмута приїхав командувач Сил спецоперацій, бригадний генерал ЗСУ Віктор Хоренко. Він зустрівся у фронтовому місті із групами спеціальних операцій ЗС України.