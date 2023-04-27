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Нацгвардія утримала під контролем ключові логістичні шляхи на заході Бахмута, — полковник НГУ

27 квітня 2023 14:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Нацгвардія утримала під контролем ключові логістичні шляхи на заході Бахмута, — полковник НГУ
Брифінг полковника Нацгвардії Миколи Уршаловича. Фото: Military Media Center
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Бійці 4-ої бригади Національної гвардії утримали під контролем логістичні шляхи на заході Бахмута. Російські штурмовики зазнали втрат і відступили.

Про це повідомив на брифінгу у Military Media Center заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

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Підрозділи 4-ої бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Михальчука забезпечили контроль над важливими логістичними шляхами на заході фронтового міста Бахмут.

Нацгвардійці завдали нищівних втрат ворожим штурмовим підрозділам.

Ситуація у Бахмуті

За словами Уршаловича, росіяни мають на цьому напрямку чисельну перевагу.

Крім того, вони не рахуються із власними величезними втратами.

"Ворог намагається просуватись по тілам своїх загиблих, і якщо це десь вдається то за кремлівською логікою оцінюється як "суттєвий успіх", — наголосив полковник Національної гвардії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Бахмута приїхав командувач Сил спецоперацій, бригадний генерал ЗСУ Віктор Хоренко. Він зустрівся у фронтовому місті із групами спеціальних операцій ЗС України.

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