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Командувач ССО Хоренко побував у Бахмуті: як виглядає українське фронтове місто

27 квітня 2023 08:03
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Командувач ССО Хоренко побував у Бахмуті: як виглядає українське фронтове місто
Під час візиту Хоренка в Бахмут. Фото: Telegram-канал ССО ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

До Бахмута приїхав командувач Сил спецоперацій, бригадний генерал ЗСУ Віктор Хоренко. Він зустрівся у фронтовому місті із групами спеціальних операцій ЗС України.

Про це повідомив Telegram-канал Сил спеціальних операцій ЗС України.

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Фронтовий Бахмут у Донецькій області відвідав командувач Сил спеціальних операцій, бригадний генерал Збройних сил України Віктор Хоренко.

Хоренко зустрівся у Бахмуті із групами спеціального призначення.

Відео з фронту

На Telegram-каналі Сил спецоперацій ЗС України оприлюднили відео, зроблене під час візиту бригадного генерала Хоренка.

На кадрах з цього відео можна побачити, у якому стані нині Бахмут, що понад пів року тримає оборону від російських військових та найманців приватних військових компаній.

Багато будинків зруйновано та пошкоджено систематичними російськими обстрілами, знищені дерева на вулицях Бахмута.

Нагадаємо, раніше у Бахмуті перебував командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський. Він поспілкувався з військовими щодо питань підвищення обороноздатності на лінії фронту.

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