Нацгвардия удержала под контролем ключевые логистические пути на западе Бахмута, — полковник НГУ
Бойцы 4-й бригады Национальной гвардии удержали под контролем логистические пути на западе Бахмута. Российские штурмовики понесли потери и отступили.
Об этом сообщил на брифинге в Military Media Center заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.
Успех нацгвардейцев в Бахмуте
Подразделения 4-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Михальчука обеспечили контроль над важными логистическими путями на западе фронтового города Бахмут.
Нацгвардейцы нанесли сокрушительные потери враждебным штурмовым подразделениям.
Ситуация в Бахмуте
По словам Уршаловича, россияне имеют в этом направлении численное преимущество.
Кроме того, они не считаются со своими огромными потерями.
"Враг пытается продвигаться по телам своих погибших, и если это где-то удается, то по кремлевской логике оценивается как "существенный успех", — подчеркнул полковник Национальной гвардии.
Напомним, ранее сообщалось, что в Бахмут приехал командующий Сил спецопераций, бригадный генерал ВСУ Виктор Хоренко. Он встретился во фронтовом городе с группами специальных операций ВС Украины.