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Нацгвардия удержала под контролем ключевые логистические пути на западе Бахмута, — полковник НГУ

27 апреля 2023 14:56
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Нацгвардия удержала под контролем ключевые логистические пути на западе Бахмута, — полковник НГУ
Брифинг полковника Нацгвардии Николая Уршаловича. Фото: Military Media Center
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Бойцы 4-й бригады Национальной гвардии удержали под контролем логистические пути на западе Бахмута. Российские штурмовики понесли потери и отступили.

Об этом сообщил на брифинге в Military Media Center заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.

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Успех нацгвардейцев в Бахмуте

Подразделения 4-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Михальчука обеспечили контроль над важными логистическими путями на западе фронтового города Бахмут.

Нацгвардейцы нанесли сокрушительные потери враждебным штурмовым подразделениям.

Ситуация в Бахмуте

По словам Уршаловича, россияне имеют в этом направлении численное преимущество.

Кроме того, они не считаются со своими огромными потерями.

"Враг пытается продвигаться по телам своих погибших, и если это где-то удается, то по кремлевской логике оценивается как "существенный успех", — подчеркнул полковник Национальной гвардии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бахмут приехал командующий Сил спецопераций, бригадный генерал ВСУ Виктор Хоренко. Он встретился во фронтовом городе с группами специальных операций ВС Украины.

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