Нацгвардійці на Мелітопольському напрямку за тиждень просунулися майже на 2 км
Підрозділи Національної гвардії продовжують наступ на Мелітопольському напрямку південного фронту. За останній тиждень нацгвардійці просунулися на південь на 1700 метрів.
Про це на брифінгу у Military Media Center повідомив заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.
Нацгвардія на Запоріжжі
На Мелітопольському напрямку південного фронту у складі Сил оборони воюють підрозділи 15-ої бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг".
Вони продовжують наступати на позиції російських окупантів.
Успіхи нацгвардійців
Тільки за минулий тиждень, зазначив полковник Уршалович, штурмові групи 15-ої бригади НГУ просунулися на південь та південний схід углиб окупованої території на 1700 метрів.
Цей контрнаступ відбувається за підтримки танкових підрозділів Збройних сил України.
"Українські підрозділи просуваються в умовах щільного мінування ворогом підступів до своїх позицій та потужного вогневого впливу", — наголосив Уршалович.
Нагадаємо, що за останню добу українським Збройним силам вдалося просунутися уперед в районі міста Бахмут на Донеччині.