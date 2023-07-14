Нацгвардійці на Мелітопольському напрямку за тиждень просунулися майже на 2 км

Бійці Національної гвардії на війні. Фото: Facebook-сторінка Нацгвардії

Підрозділи Національної гвардії продовжують наступ на Мелітопольському напрямку південного фронту. За останній тиждень нацгвардійці просунулися на південь на 1700 метрів.

Про це на брифінгу у Military Media Center повідомив заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

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На Мелітопольському напрямку південного фронту у складі Сил оборони воюють підрозділи 15-ої бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг".

Вони продовжують наступати на позиції російських окупантів.

Успіхи нацгвардійців

Тільки за минулий тиждень, зазначив полковник Уршалович, штурмові групи 15-ої бригади НГУ просунулися на південь та південний схід углиб окупованої території на 1700 метрів.

Цей контрнаступ відбувається за підтримки танкових підрозділів Збройних сил України.

"Українські підрозділи просуваються в умовах щільного мінування ворогом підступів до своїх позицій та потужного вогневого впливу", — наголосив Уршалович.

Полковник Уршалович про успіхи нацгвардійців на Мелітопольському напрямку

Нагадаємо, що за останню добу українським Збройним силам вдалося просунутися уперед в районі міста Бахмут на Донеччині.