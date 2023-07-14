Нацгвардейцы на Мелитопольском направлении за неделю продвинулись почти на 2 км
Подразделения Национальной гвардии продолжают наступление на Мелитопольском направлении южного фронта. За последнюю неделю нацгвардейцы продвинулись на юг на 1700 метров.
Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.
Нацгвардия в Запорожье
На Мелитопольском направлении южного фронта в составе Сил обороны воюют подразделения 15-й бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг".
Они продолжают наступать на позиции российских окупантов.
Успехи нацгвардейцев
Только за прошедшую неделю, отметил полковник Уршалович, штурмовые группы 15-й бригады НГУ продвинулись на юг и юго-восток вглубь оккупированной территории на 1700 метров.
Это контрнаступление происходит при поддержке танковых подразделений Вооруженных сил Украины.
"Украинские подразделения продвигаются в условиях плотного минирования врагом происков к своим позициям и мощному огневому воздействию", — подчеркнул Уршалович.
Напомним, что за последние сутки украинским Вооруженным силам удалось продвинуться вперед в районе города Бахмут Донецкой области.