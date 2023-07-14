Нацгвардейцы на Мелитопольском направлении за неделю продвинулись почти на 2 км

Бойцы Национальной гвардии на войне. Фото: Facebook-страница Нацгвардии

Подразделения Национальной гвардии продолжают наступление на Мелитопольском направлении южного фронта. За последнюю неделю нацгвардейцы продвинулись на юг на 1700 метров.

Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.

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На Мелитопольском направлении южного фронта в составе Сил обороны воюют подразделения 15-й бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг".

Они продолжают наступать на позиции российских окупантов.

Успехи нацгвардейцев

Только за прошедшую неделю, отметил полковник Уршалович, штурмовые группы 15-й бригады НГУ продвинулись на юг и юго-восток вглубь оккупированной территории на 1700 метров.

Это контрнаступление происходит при поддержке танковых подразделений Вооруженных сил Украины.

"Украинские подразделения продвигаются в условиях плотного минирования врагом происков к своим позициям и мощному огневому воздействию", — подчеркнул Уршалович.

Полковник Уршалович об успехах нацгвардейцев на Мелитопольском направлении

Напомним, что за последние сутки украинским Вооруженным силам удалось продвинуться вперед в районе города Бахмут Донецкой области.