Українська армія просунулася в районі Бахмута, — Генштаб

Українські війська на фронті. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони України продовжують відтісняти російських окупантів на флангах навколо Бахмута. На інших донецьких напрямках українська армія тримає оборону.

Про це на брифінгу повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

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За словами Ковальова, українська армія продовжує контрнаступ в районі міста Бахмут Донецької області.

Зокрема, Сили оборони України наступають на флангах північніше і південніше Бахмута.

"На напрямку Біла Гора — Андріївка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — підкреслив речник Генштабу.

Українська оборона

На інших напрямках на східному фронті російські війська намагаються атакувати, використовуючи резерви.

Йдеться про такі напрямки:

Авдіївський;

Куп’янський;

Лиманський;

Мар’їнський.

На цих напрямках, підкреслив прессекретар Генерального штабу, тривають важкі бої.

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Нагадаємо, учора, 13 липня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські війська просунулися на півдні від Бахмута.