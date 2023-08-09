Нацгвардійці професійно знищили російський міномет "Васильок" на Бахмутському напрямку

Знищений російський міномет "Васильок". Фото: скріншот

Військовослужбовці Нацгвардії продовжують виконувати бойові завдання на сході і півдні України та нищити ворогів. Так, на Бахмутському напрямку наші військові ліквідували російський міномет "Васильок" та БК.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

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Нещодавно на Бахмутському напрямку українські нацгвардійці знищили російський 82-мм автоматичний міномет 2Б9 "Васильок" разом з БК.

"Це робота нашої Бригади швидкого реагування "Рубіж". Влучно і планомірно очищаємо наші землі", — розповів командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

Нагадаємо, нещодавно бійці 72 бригади ефектно знищили російську БМП. Це трапилося на тому самому місці, де тиждень тому українські захисники спалили ворожий танк Т-80.