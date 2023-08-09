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Нацгвардійці професійно знищили російський міномет "Васильок" на Бахмутському напрямку

9 серпня 2023 09:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Нацгвардійці професійно знищили російський міномет "Васильок" на Бахмутському напрямку
Знищений російський міномет "Васильок". Фото: скріншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Військовослужбовці Нацгвардії продовжують виконувати бойові завдання на сході і півдні України та нищити ворогів. Так, на Бахмутському напрямку наші військові ліквідували російський міномет "Васильок" та БК.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України

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Як нацгвардійці знищили російський "Васильок"

Нещодавно на Бахмутському напрямку українські нацгвардійці знищили російський 82-мм автоматичний міномет 2Б9 "Васильок" разом з БК.

"Це робота нашої Бригади швидкого реагування "Рубіж". Влучно і планомірно очищаємо наші землі", — розповів командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

Нагадаємо, нещодавно бійці 72 бригади ефектно знищили російську БМП. Це трапилося на тому самому місці, де тиждень тому українські захисники спалили ворожий танк Т-80.

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