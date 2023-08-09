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Нацгвардейцы профессионально уничтожили российский миномет "Василек" на Бахмутском направлении

9 августа 2023 09:24
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Нацгвардейцы профессионально уничтожили российский миномет "Василек" на Бахмутском направлении
Уничтожен российский миномет "Василек". Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Военнослужащие Нацгвардии продолжают выполнять боевые задания на востоке и юге Украины и уничтожать врагов. На Бахмутском направлении наши военные ликвидировали российский миномет "Василек" и БК.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

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Как нацгвардейцы уничтожили российский "Василек"

Недавно на Бахмутском направлении украинские нацгвардейцы уничтожили российский 82-мм автоматический миномет 2Б9 "Василек" вместе с БК.

"Это работа нашей Бригады быстрого реагирования "Рубеж". Метко и планомерно очищаем наши земли", — рассказал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

Напомним, недавно бойцы 72 бригады эффектно уничтожили российскую БМП. Это произошло на том самом месте, где неделю назад украинские защитники сожгли вражеский танк Т-80.

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