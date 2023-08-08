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Бійці 72 бригади ефектно знищили російську БМП: відео

8 серпня 2023 08:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Бійці 72 бригади ефектно знищили російську БМП: відео
Знищена російська БМП. Фото: скріншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Бійці 72 окремої механізованої бригади ефектно знищили російську БМП. Це трапилося на тому самому місці, де тиждень тому українські захисники спалили ворожий танк Т-80.

Відповідне відео опублікував полковник ЗСУ Анатолій Штефан

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"72 ОМБр знищує російську БМП на тому самому місці, де тиждень тому спалили Т-80", — йдеться у повідомленні Штефана. 

Що відомо про БМП

БМП —  бойова броньована гусенична машина, призначена для транспортування особового складу до переднього краю, підвищення його мобільності, озброєності і захищеності на полі бою в умовах застосування ядерної зброї та спільних дій з танками у бою. Існує декілька видів БМП.

БМП
БМП Т-15 на параді в Москві. Фото: Reuters

Відомо, що в липні 2022 року під час боїв на Ізюмському напрямку бійці Збройних Сил України взяли як трофей БМП-3 армії РФ. Станом на 27 червня 2023 російські війська втратили щонайменше 270 одиниць БМП-3. 

Нагадаємо, за останній тиждень ЗСУ активізували контрнаступальні дії на півдні. В той час росіяни, які мають проблеми з логістикою та озброєнням, почали відступати.

Також ми писали, що Сирський показав блискучу роботу мінометників ЗСУ, вони знищили "нору" окупантів. 

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