Бійці 72 бригади ефектно знищили російську БМП: відео
Бійці 72 окремої механізованої бригади ефектно знищили російську БМП. Це трапилося на тому самому місці, де тиждень тому українські захисники спалили ворожий танк Т-80.
Відповідне відео опублікував полковник ЗСУ Анатолій Штефан.
Ефектне знищення російської БМП
"72 ОМБр знищує російську БМП на тому самому місці, де тиждень тому спалили Т-80", — йдеться у повідомленні Штефана.
Що відомо про БМП
БМП — бойова броньована гусенична машина, призначена для транспортування особового складу до переднього краю, підвищення його мобільності, озброєності і захищеності на полі бою в умовах застосування ядерної зброї та спільних дій з танками у бою. Існує декілька видів БМП.
Відомо, що в липні 2022 року під час боїв на Ізюмському напрямку бійці Збройних Сил України взяли як трофей БМП-3 армії РФ. Станом на 27 червня 2023 російські війська втратили щонайменше 270 одиниць БМП-3.
Нагадаємо, за останній тиждень ЗСУ активізували контрнаступальні дії на півдні. В той час росіяни, які мають проблеми з логістикою та озброєнням, почали відступати.
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