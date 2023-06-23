Науковці пояснили, чи потрібна йодна профілактика у разі катастрофи на ЗАЕС

Запорізька АЕС. Фото: Reuters

Сьогоднішні обставини на Запорізькій атомній електростанції не вимагають використання йодованих таблеток чи його розчину. Йодна профілактика є насичення щитовидної залози стабільним йодом, щоб запобігти її поглинанню радіоактивних ізотопів йоду та уникати її радіаційного опромінення.

Про це повідомляє Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки.

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У повідомленні центру наголошується, що йодна профілактика є насиченням щитовидної залози стабільним йодом, щоб запобігти її поглинанню радіоактивних ізотопів йоду та уникати її радіаційного опромінення. Радіоактивний йод може утворюватися тільки під час роботи енергоблока на повній потужності.

"Останній робочий енергоблок Запорізької АЕС було відключено у вересні 2022 року. Тобто енергоблоки цієї АЕС перебувають у стані зупинки вже понад 9 місяців і не виробляють електрику за цей період", — підтверджують у центрі.

Фахівці кажуть, що період напіврозпаду, коли кількість радіоактивного матеріалу скорочується вдвічі, для ізотопів йоду, особливо для йоду I-131, становить близько 8 днів, а для інших ізотопів цей період ще коротший.

Використання йоду

Тобто йодна профілактика обґрунтована і потрібна лише за реального ризику впливу радіоактивного йоду на організм, чого на ЗАЕС зараз немає. Іншими словами, у разі можливої аварії чи теракту на ЗАЕС викиди радіоактивних матеріалів не включатимуть ізотопи йоду. Тому застосування йодної профілактики не потрібне.

Використання йодиду калію в таких обставинах не тільки не приносить користі, а й може бути шкідливим. Відповідальність за ухвалення рішення про прийом йоду лежить на місцевих виконавчих органах, які керуються прогнозами радіаційної ситуації та інформацією, отриманою від керуючих атомною електростанцією організацій, Міністерства охорони здоров'я України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Окупанти все підготували, щоб досягти викиду радіації.

Також ми писали, що на початку червня росіяни висадили в повітря Каховську ГЕС , затопивши десятки населених пунктів і залишивши тисячі людей без будинків. За словами Володимира Зеленського, наступною метою для РФ може бути "Запорізька АЕС" . Президент зазначив, що росіян не цікавить безпеку України та наслідки тієї чи іншої катастрофи.