Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Ученые объяснили, нужна ли йодная профилактика в случае катастрофы на ЗАЭС arrow

Ученые объяснили, нужна ли йодная профилактика в случае катастрофы на ЗАЭС

23 июня 2023 08:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ученые объяснили, нужна ли йодная профилактика в случае катастрофы на ЗАЭС
Запорожская АЭС. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Сегодняшние обстоятельства на Запорожской атомной электростанции не требуют использования йодированных таблеток или его раствора. Йодная профилактика представляет собой насыщение щитовидной железы стабильным йодом, чтобы предотвратить ее поглощение радиоактивных изотопов йода и избежать ее радиационного облучения.

Об этом сообщает Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности.

Читайте также:

Йодная профилактика в случае катастрофы на ЗАЭС

В сообщении центра подчеркивается, что йодная профилактика представляет собой насыщение щитовидной железы стабильным йодом, чтобы предотвратить ее поглощение радиоактивных изотопов йода и избежать ее радиационного облучения. Радиоактивный йод может образовываться только при работе энергоблока на полной мощности.

"Последний рабочий энергоблок Запорожской АЭС был отключен в сентябре 2022 года. То есть энергоблоки этой АЭС пребывают в состоянии остановки уже более 9 месяцев и не вырабатывают электричество за этот период", — подтверждают в центре.

Специалисты говорят, что период полураспада, когда количество радиоактивного материала сокращается вдвое, для изотопов йода, особенно для йода I-131, составляет около 8 дней, а для других изотопов этот период еще короче.

Использование йода

То есть йодная профилактика обоснована и нужна лишь при реальном риске воздействия радиоактивного йода на организм, чего на ЗАЭС сейчас нет. Иными словами, в случае возможной аварии или теракта на ЗАЭС выбросы радиоактивных материалов не будут включать изотопы йода. Поэтому применение йодной профилактики не требуется.

Использование йодида калия в таких обстоятельствах не только не приносит пользы, но и может быть вредно. Ответственность за принятие решения о приеме йода лежит на местных исполнительных органах, которые руководствуются прогнозами радиационной ситуации и информацией, полученной от управляющих атомной электростанцией организаций, Министерства здравоохранения Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что украинская разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции. Оккупанты все подготовили, чтобы достичь выброса радиации.

Также мы писали, что в начале июня россияне взорвали Каховскую ГЭС, затопив десятки населенных пунктов и оставив тысячи людей без домов. По словам Владимира Зеленского, следующей целью для РФ может быть "Запорожская АЭС". Президент отметил, что россиян не интересует безопасность Украины и последствия той или иной катастрофы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

None

РФ готовит теракт на Запорожской АЭС, — Зеленский

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас