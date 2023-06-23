Ученые объяснили, нужна ли йодная профилактика в случае катастрофы на ЗАЭС

Запорожская АЭС. Фото: Reuters

Сегодняшние обстоятельства на Запорожской атомной электростанции не требуют использования йодированных таблеток или его раствора. Йодная профилактика представляет собой насыщение щитовидной железы стабильным йодом, чтобы предотвратить ее поглощение радиоактивных изотопов йода и избежать ее радиационного облучения.

Об этом сообщает Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности.

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В сообщении центра подчеркивается, что йодная профилактика представляет собой насыщение щитовидной железы стабильным йодом, чтобы предотвратить ее поглощение радиоактивных изотопов йода и избежать ее радиационного облучения. Радиоактивный йод может образовываться только при работе энергоблока на полной мощности.

"Последний рабочий энергоблок Запорожской АЭС был отключен в сентябре 2022 года. То есть энергоблоки этой АЭС пребывают в состоянии остановки уже более 9 месяцев и не вырабатывают электричество за этот период", — подтверждают в центре.

Специалисты говорят, что период полураспада, когда количество радиоактивного материала сокращается вдвое, для изотопов йода, особенно для йода I-131, составляет около 8 дней, а для других изотопов этот период еще короче.

Использование йода

То есть йодная профилактика обоснована и нужна лишь при реальном риске воздействия радиоактивного йода на организм, чего на ЗАЭС сейчас нет. Иными словами, в случае возможной аварии или теракта на ЗАЭС выбросы радиоактивных материалов не будут включать изотопы йода. Поэтому применение йодной профилактики не требуется.

Использование йодида калия в таких обстоятельствах не только не приносит пользы, но и может быть вредно. Ответственность за принятие решения о приеме йода лежит на местных исполнительных органах, которые руководствуются прогнозами радиационной ситуации и информацией, полученной от управляющих атомной электростанцией организаций, Министерства здравоохранения Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что украинская разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции. Оккупанты все подготовили, чтобы достичь выброса радиации.

Также мы писали, что в начале июня россияне взорвали Каховскую ГЭС, затопив десятки населенных пунктов и оставив тысячи людей без домов. По словам Владимира Зеленского, следующей целью для РФ может быть "Запорожская АЭС". Президент отметил, что россиян не интересует безопасность Украины и последствия той или иной катастрофы.