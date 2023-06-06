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Як виглядає Каховська ГЕС після підриву

6 червня 2023 07:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Як виглядає Каховська ГЕС після підриву
Знищена росіянами Каховська гідроелектростанція. Фото: скріншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Каховське водосховище стрімко міліє після підриву росіянами Каховської ГЕС. Очевидці підтверджують, що жодних прильотів по території станції не було.

Відео із наслідками підриву гідроелектростанції з’явилося у мережі.

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Російські окупанти підірвали греблю Каховської гідроелектростанції.

Це загрожує підтопленням низці територій нижче за течією Дніпра.

Як видно на свіжих відео, вода стрімко залишає резервуар Каховського водосховища, сформованого після будівництва ГЕС у 50-х роках ХХ століття.

Свідчення очевидців

Також у мережі з’явилося відео, зняте з землі одним із мешканців прилеглої до гідроелектростанції території.

Автор відеозапису, демонструючи, що залишилося від гідроелектростанції, заявив — жодних прильотів по території Каховської ГЕС не було.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив о 6:45 ранку, що у Херсоні критичний рівень води очікується орієнтовно за п’ять годин — і попросив мешканців територій, які, імовірно, будуть затоплені, зібрати документи і речі й чекати на евакуаційні автобуси.

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