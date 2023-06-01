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Навіщо Кремль кидає у бій кадировців: версія ISW

1 червня 2023 07:49
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Навіщо Кремль кидає у бій кадировців: версія ISW
Кадировці. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На східному та південному фронтах російські окупанти будуть використовувати кадировців, які майже рік не воювали. Ними Кремль хоче замінити "вагнерівців".

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Кадировці знову в бою

На фронтах російсько-української війни, імовірно, знову з’являються військовослужбовці чеченських підрозділів, так звані кадировці.

Сам чеченський диктатор Рамзан Кадиров заявив, що вони будуть вести активні наступальні дії як на Сході, так на південному напрямку.

Експерти ISW нагадали, що кадировці не брали активної участі у бойових діях уже понад рік.

Після участі у боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ майже увесь час вони провели в тилу на півдні України, зокрема, проводять розвідувальні операції у Запорізькій області.

Чому кадировців кинули на фронт

Аналітики Інституту наголошують, що рішення знову задіяти у бойових діях чеченські підрозділи пов’язане із виведенням з Бахмута найманців ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Імовірно, Кремль сприймає кадировців як невикористаний штурмовий ресурс, який може відновити здатність Росії проводити наступальні операції.

Але, зазначили у ISW, якщо заяви Рамзана Кадирова про 7000 військових із цих підрозділів на території України є правдивими, це не вплине на атакувальні плани РФ.

Нагадаємо, раніше власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці до 1 червня будуть виведені з Бахмута.

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