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Зачем Кремль бросает в бой кадыровцев: версия ISW

1 июня 2023 07:49
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Зачем Кремль бросает в бой кадыровцев: версия ISW
Кадыровцы. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На восточном и южном фронтах российские оккупанты будут использовать кадыровцев, которые почти год не воевали. Ими Кремль хочет заменить "вагнеровцев".

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Кадыровцы снова в бою

На фронтах российско-украинской войны, вероятно, снова появляются военнослужащие чеченских подразделений, так называемые кадыровцы.

Сам чеченский диктатор Рамзан Кадыров заявил, что они будут вести активные наступательные действия как на Востоке, так и на южном направлении.

Эксперты ISW напомнили, что кадыровцы не принимали активного участия в боевых действиях уже больше года.

После участия в боях за Северодонецк и Лисичанск почти все время они провели в тылу на Юге Украины, в частности проводят разведывательные операции в Запорожской области.

Почему кадыровцев бросили на фронт

Аналитики Института отмечают, что решение снова задействовать в боевых действиях чеченские подразделения связано с выводом из Бахмута наемников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Вероятно, Кремль воспринимает кадыровцев как неиспользованный штурмовой ресурс, который может восстановить способность России проводить наступательные операции.

Но, отметили в ISW, если заявления Рамзана Кадырова о 7000 военных из этих подразделений на территории Украины правдивы, это не повлияет на атакующие планы РФ.

Напомним, ранее владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники до 1 июня будут выведены из Бахмута.

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